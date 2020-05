Arquero rancagüino de balonmano es contratado por club Español

No fue una sorpresa, pero sí una gran noticia para el deporte local y nacional. Vicente González Parra, portero rancagüino, que militaba hasta hace unos días en el club Unión Machalí BM, acaba de sellar su traspaso a Europa, luego que el Cajasur Córdova (milita en la división de Honor Plata) de España, adquiriera sus derechos federativos por las próximas temporadas.

"Hace tiempo veníamos viendo algunas opciones, pero con esto del coronavirus pensé que todo se iba aplazar hasta una nueva oportunidad. Pero ahora ya estoy más tranquilo y menos ansioso, preparado para este desafío", dice Vicente, ex alumno del colegio El Pilar.

Respecto a sus inicios, aún recuerda con aprecio y cariño su paso por Machalí, comuna que ha desarrollado el balonmano en la Región de O'Higgins. "Como a los 13 años tuve mi primer contacto con esta disciplina y desde ahí, nunca más me llamó la atención otro deporte. Cuando era chico jugaba un poco de fútbol y me gustaba la Universidad de Chile, pero después me centré tanto en mi carrera que le perdí interés", comenta el atleta de 20 años de edad.

Desde el año 2017 está presente en la selección chilena y es catalogado por sus técnicos, como uno de los jugadores de mayor proyección. Participó con éxito en el mundial juvenil de Georgia y el júnior de Pontevedra año 2019.

Los periódicos de la madre patria, ya lo califican como: "Portero corpulento, pero también muy ágil bajo los palos". Fuente: eldiadecordova.cl

TRES BINACIONALES Y JUEGOS ESCOLARES

El SEREMI del Deporte, Diego Ramírez, tiene un especial aprecio por el balonmano y especialmente por quienes lograron situarlo en lo más alto a nivel nacional. "Cuando estuvimos en Machalí desarrollamos la disciplina a gran escala. Pasamos de no tener nada, a formar una liga, generar espacios de competencia y, por cierto, tener selecciondos presentes en la mayoría de las categorías. En eso tuvo mucho que ver el técnico Alex O'Brien, a quien también respaldamos para que se capacitara en el exterior. Alex es sin duda, el mejor preparado para continuar con este plan de progreso. Como seremía estamos pensando, incluso, en integrar al balonmano en el grupo de los deportes priorizados en la región", expresa Ramírez.

En cuanto al paso de Vicente González, el jefe sectorial, se muestra orgulloso: "Principalmente, porque fuimos testigo de su crecimiento hasta lograr llegar a Europa. Él fue arquero en tres Juegos Binacionales, organizados por nuestro ministerio y en uno de ellos alcanzó el segundo lugar (Córdova, Argentina). Además, participó en los Juegos Escolares, es decir, todo un recorrido en instancias que nos unen como institución. Le deseo el mejor y mayor de los éxitos y estoy seguro que este es solo un paso en su ascendente carrera que lo puede llevar muy lejos", finaliza el SEREMI.-