MTB O´Higgins reprograma la primera fecha del torneo en Rancagua

El campeonato se efectuará el 16 y 17 de mayo, y las inscripciones podrán ser utilizadas para la segunda fecha. Quienes requieran la devolución del dinero deben escribir un mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Debido a la contingencia mundial por la propagación del Covid-19, MTB O'Higgins reprograma la primera fecha del campeonato que estaba destinada en la ciudad de Rancagua.

MTB O´Higgins señala: "Hemos podido ver que la falta de protocolos preventivos de parte de autoridades europeas han desatado un colapso del sistema de salud tanto público como privado, afectando no sólo al manejo del virus, sino de otras enfermedades y accidentes diarios. Como MTB O´Higgins, estamos comprometidos no sólo en la realización del deporte que nos apasiona, sino que también en educar y promover la salud, por lo que en este momento nos es una obligación aportar a las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación de esta enfermedad, que, si bien no tiene una alta tasa de mortalidad, es muy contagiosa".

De igual forma, agrega que "La salud de nuestros participantes, sus familiares y nuestros trabajadores es lo primordial, por lo que esta fecha será realizada el 16 y 17 de Mayo, y respetando nuestro modelo de carrera, comunicaremos un mes antes del evento la locación, que por supuesto será dentro de nuestra bella región".

Las inscripciones podrán ser utilizadas para la segunda fecha, y quienes requieran la devolución del dinero deben escribir un mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . MTB además indicó que aún no toman la decisión si es que mantendrán 5 fechas o eliminarán una, por lo que estarán comunicándose con los corredores que abonaron las 5 fechas.

"Nos despedimos con tristeza pero con la esperanza que esta situación se controle prontamente para volver a encontrarnos con nuestra comunidad @mtb_ohiggins y así volver a disfrutar de la fiesta del mountainbike que hemos construido", señalaron los organizadores.-