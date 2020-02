Campeonato para mayores de 60 años

RESULTADOS SERIE 60 AÑOS:

San Esteban 0 - 3 Los Linges Deportes Arana 2 - 0 Talleres Los Magníficos 0 - 4 Atlanta Los Pepes 1 - 1 Oro y Cielo Colchagua 6 - 2 Nincunlauta

GOLEADORES:

NOMBRE Y APELLIDO CLUB GOLES Mario González Colchagua 8 Juan Gálvez Oro Y Cielo 5 Miguel Riquelme Los Pepes 4 Jorge Fernández Atlanta 3 Juan Adasme Arana 3 Aníbal Contreras Arana 3







TABLA DE POSICIONES:

LUGAR EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PUNTOS 1 Los Pepes 3 2 1 - 8 2 7 2 Colchagua 3 2 1 - 12 6 7 3 Atlanta 3 2 - 1 8 2 6 4 Deportes Arana 3 2 - 1 10 7 6 5 Oro y Cielo 3 1 2 - 9 2 5 6 Los Lingues 3 1 2 - 6 3 5 7 Talleres 3 1 1 1 3 3 4 8 Nincunlauta 3 - 1 2 4 11 1 9 San Esteban 3 - - 3 2 12 - 10 Los Magníficos 3 - - 3 1 13 -

La cuarta fecha se disputará en el Estadio de Nincunlauta, contemplando los siguientes partidos:

15:45 hs Atlanta Vs. Los Pepes

16:45 Hs Nincunlauta Vs. Oro y Cielo

17:45 Hs Deportes Arana Vs. Los Magníficos

18:45 Hs Los Lingues Vs. Talleres

19:45 Hs Colchagua Vs. San Esteban

ARBITRAJES:

Primer Partido: Nincunlauta / Oro y Cielo

Segundo Partido: Atlanta / Los Pepes

Tercer Partido: Los Lingues / Talleres

Cuarto Partido: Colchagua / San Esteban

Quinto Partido: Deportes Arana / Los Magníficos.