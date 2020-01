Segunda versión del Campeonato de 60 años

RESULTADOS SERIE 60 AÑOS:

DEPORTES ARANA 3 - 5 COLCHAGUA ATLANTA 4 - 0 SAN ESTEBAN TALLERES 1 - 1 ORO Y CIELO LOS MAGNIFICOS 1 - 4 LOS PEPES LOS LINGUES 2 - 2 NINCUNLAUTA

Todos los encuentros se jugaron en el Estadio El Trapiche; siendo el arbitraje de los mismos por parte de los clubes participantes.

GOLEADORES

NOMBRE Y APELLIDO CLUB GOLES MARIO GONZALEZ COLCHAGUA 3 VICTOR FUENTES NINCUNLAUTA 2 JUAN CARVAJAL LINGUES 1 JUAN CARLOS TORRES LINGUES 1 FRANCISCO SALINAS TALLERES 1 RAFAEL ORTEGA ORO Y CIELO 1 CARLOS MADARIAGA MAGNIFICOS 1 LUIS CUSTODIO LOS PEPES 1 MIGUEL RIQUELME LOS PEPES 1 ANIBAL VALENZUELA LOS PEPES 1 HUGO CAROCA LOS PEPES 1 JUAN ADASME ARANA 1 ANIBAL CONTRERAS ARANA 1 FERNANDO BADAL ARANA 1 RICARDO OBANDO COLCHAGUA 1 JOSE CAVIEDES COLCHAGUA 1 HUGO VAZQUEZ ATLANTA 1 JORGE FERNANDEZ ATLANTA 1 JOSE RIVERA ATLANTA 1 LUIS REYES ATLANTA 1

La segunda fecha se disputará en el Estadio de NINCUNLAUTA, contemplando los siguientes partidos:



15:45 hs DEPORTES ARANA Vs. SAN ESTEBAN

16:45 hs NINCUNLAUTA Vs. LOS PEPES

17:45 hs ORO Y CIELO Vs. LOS MAGNIFICOS

18:45 hs ATLANTA Vs. TALLERES

19:45 hs LOS LINGUES Vs. COLCHAGUA

ARBITRAJES:



PRIMER PARTIDO: ORO Y CIELO/LOS MAGNIFICOS

SEGUNDO PARTIDO: DEPORTES ARANA/SAN ESTEBAN

TERCER PARTIDO: NINCUNLAUTA/LOS PEPES

CUARTO PARTIDO: LOS LINGUES/COLCHAGUA

QUINTO PARTIDO: ATLANTA/TALLERES.