2019: Un año de triunfos y derrotas para el deporte regional

ENERO:

3-ENERO: La Agrupación Deportiva Súper y Máster Senior de San Fernando cerró el 2018 con un especial viaje a Argentina para disputar la “Copa Cámara de Comercio”, ante el cuadro de Pareditas Unidas.

8-ENERO: El club deportivo "Las Rojitas" de la comuna de San Fernando, participaron en el campeonato nacional de fútbol femenino que se llevó a cabo en la localidad de Río Bueno, en el sur de nuestro país.

17-ENERO – 10 FEBRERO: Se desarrolló el Sudamericano Sub 20 "Juventud de América", disputado en Rancagua y en donde Chile hizo de local en la capital regional, cuyo resultado más relevante fue la victoria por 1-0 ante Brasil, sin embargo quedaron eliminados en primera fase, el torneo culminó con Ecuador como campeón, quien meses después obtuvo el tercer lugar en el mundial de la categoría realizado en Polonia.

21-ENERO: Colchagua C.D. presentó a su nuevo cuerpo técnico, liderado por el ex jugador profesional, Francisco Arrué junto al ex portero Felipe Núñez, como asistente técnico.

24-ENERO: La joven tenista Mikal Guerra Castillo (10 años de edad), del colegio Aurora de Chile, se había ubicado en el tercer lugar a nivel nacional el año anterior y su desempeño ha despertado el interés de muchos técnicos y profesionales del tenis nacional actualmente.

FEBRERO:

6-FEBRERO: El equipo femenino sub 13 de Tomás Lawrence, en su continuo trabajo de fortalecimiento de sus jugadoras, participó en la sexta versión de la copa Ciudad de la Ligua, logrando un cuarto lugar en su categoría, además, su jugadora Camila Flores Toledo fue ganadora en la competencia de triples.

17-FEBRERO: Ese día, fue el primer partido oficial desde 1997, de Deportes Santa Cruz en la Primera B, sin embargo cayó inapelablemente con Deportes Valdivia en el sur por 4-0.

20-FEBRERO: se llevó a cabo el prestigioso torneo llamado "Andino Fighter Open Grappling", que se realizó en la ciudad de Los Andes, en el Gimnasio Centenario. Certamen que conglomera a los mejores luchadores de Jiu Jitsu y Grappling (lucha sin chaqueta). En este certamen, representando a la sexta región, participó la escuela Cancerberos"s RF Rancagua y Cancerbero"s RF San Fernando, que dirige el profesor Ricardo Rodríguez, bajo el alero de la escuela matriz RF (Santiago).

MARZO:

13-MARZO: En el Club de Tenis Antivero de San Fernando, se realizó el Torneo de Tenis “Copa Raúl Sepúlveda Schulz” cuyos campeones fueron: Alberto Castro (1º Categoría), Nicolás Flores (2º Categoría), Maximiliano Castro (3º Categoría), Alexander Lizana (4º Categoría) y Aldo Ried en la categoría de honor, además, se disputó un partido de desafío, entre Cristóbal Castro y el ex tenista profesional Jorge Aguilar.

21-MARZO: Colchagua presentó a su plantel 2019 en la “Noche Huasa” jugando con O'Higgins de Rancagua, los dirigidos por Francisco Arrué triunfaron por 1 a 0, con solitario gol de Roberto Riveros, días después, enfrentaron a Deportes Santa Cruz por la primera ronda de la Copa Chile, cayendo por definición a penales, tras igualar 1-1 tras los noventa minutos. Misma suerte corrió General Velásquez, cayendo por 4 a 1 ante Magallanes.

ABRIL:

3-ABRIL: La jugadora María Jesús Gálvez, alumna del Instituto San Fernando y perteneciente a los registros del club Tomás Lawrence, fue nominada para representar a Chile en el campeonato sudamericano U14, disputado en Brasil.

8-ABRIL: Fue el debut oficial de los equipos de la Región de O´Higgins en el torneo de la Segunda División Profesional del futbol chileno, en Cartagena, General Velásquez cayó por 2 a 0 ante San Antonio Unido, mientras que Colchagua tuvo un inicio espectacular al derrotar por 5 a 0 a Independiente en Cauquenes, fue el punto de partida para la gran campaña del cuadro de la herradura en este año.

MAYO:

3-MAYO: El representante de San Fernando Javier Gajardo, en 52 kilos derrotó por puntos a Pedro Silva de Temuco titulándose campeón en el IX Campeonato Nacional de Boxeo de Cadetes Escolar, mientras que Sebastián Correa obtuvo el vice campeonato en la categoría 69 kilos tras caer en la final, también por puntos, con Diego Mandiola representante de Curicó.

9-MAYO: El club deportivo Básquetbol San Fernando se presentó en sociedad al público, para competir en la Tercera División del baloncesto nacional.

22-MAYO: Juan Carlos Lara y Gastón Soto ganaron torneo de tenis dobles, copa "Carlos Oyanguren Urrutia", realizado en las canchas del Club de Tenis Antivero, que contó con muchos participantes, de San Fernando y ciudades vecinas.

29-MAYO: La escuela Kempo Karate latinoamericana Chile se tituló campeón nacional a nivel de escuelas en torneo efectuado en la ciudad de Curicó.

JUNIO:

3-JUNIO: Deportes Santa Cruz cerró la primera rueda en su participación en el campeonato de la Primera B, y lo hizo con un triunfazo por uno a cero ante Cobreloa (quien era el líder en ese entonces), recalcar también que ese partido se jugó con juveniles, debido al paro del Sifup.

13-JUNIO: Valentina Olmedo Henríquez, alumna de Tercero Medio del Colegio Manquemávida de Santa Cruz, fue elegida como única representante de la región, para ser parte de la Selección Nacional de Básquetbol Femenino, equipo que participó en el Torneo Premundial U-16 de la disciplina, en la ciudad de Puerto Aysén, obteniendo el tercer lugar del torneo y clasificando al mundial de la categoría, que se disputará el próximo año en Cluj, Rumania.

27-JUNIO: En la halterofilia, el equipo que integró la Asociación O'Higgins, participó con éxito en el evento organizado por la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas. La cosecha de medallas fue para cinco representantes machalinos, entre los que se cuentan las preseas de Carlos Pavez (bronce, tras levantar 76 kilos en categoría corporal); Alma Torres (3 medallas de plata, categoría sub 15); Martina Palma y Daniela Díaz (3 bronces en la categoría de los 76 kilos y +81 kilos respectivamente). A lo anterior, se suma el tercer lugar por equipos de la Asociación O'Higgins. Antonia Palominos logró dos medallas de oro y una de plata en la categoría de hasta 81 kilos, obteniendo así, el título de campeona nacional sub15.

25-JUNIO: El jugador sanfernandino del club Tomás Lawrence, Felipe Serey Cañete integró la selección chilena de baloncesto U-14 que participó en el campeonato sudamericano de la especialidad efectuado en Goiania, Brasil, finalizando en el quinto lugar.

JULIO:

17-JULIO: El quinteto de basquetbol San Fernando no pudo llegar a las instancias decisivas de la Liga FebaChile, tercera división del baloncesto nacional, sin embargo dejaron una muy buena impresión de cara a sus próximas campañas.

29-JULIO: El quinteto de Valdivia se coronó como Campeón de Chile en la categoría U13 luego de vencer, en un estrecho partido, a sus similares de la Asociación Regional de Básquetbol del Área Metropolitana por 75 puntos a 73 en el certamen disputado en la duela del gimnasio municipal de San Fernando.

AGOSTO:

5-AGOSTO: El ciclista sanfernandino Antonio Cabrera, junto a Felipe Peñaloza ganaron la prueba Madison, en el marco de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Cabrera además logró medalla de bronce en la competencia por equipos en esos mismos juegos.

6-AGOSTO: El club Unión Guadalupe se coronó campeón de la Asociación de Futbol de San Fernando, tras vencer en definición a penales a sus similares de Antivero por 4 goles a 3, partidos jugados en el estadio Valderrama.

29-AGOSTO: El tenimesista sanfernandino Sergio Sánchez logró medalla de bronce en la categoría 35-39 años en individual y dobles en el 1er Sudamericano Máster, que se llevó a cabo en Asunción del Paraguay, y que reunió a 117 participantes de siete países de la región. El deportista aportó en la sumatoria final para que Chile lograra el título sudamericano en la general y quedarse con el máximo trofeo de la competencia.

SEPTIEMBRE:

3-SEPTIEMBRE: El equipo de Futsal femenino del Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto de San Vicente obtuvo el primer lugar en el campeonato regional de futsal, premio que las hizo acreedoras a representar a la sexta región en el Campeonato Nacional realizado en Santiago. El equipo fue conformado por: Rita Cornejo, Kassandra Mella, Nicol Núñez, Simoney Valenzuela, Valentina Medina, Catalina Castro, Silvia Carreño, Nataly Rivera, Paz González y Anais Zamorano.

26-SEPTIEMBRE: El atleta de Graneros Sergio González Catalán participó en el evento “Spartan Race”, realizado en Lake Tahoe, Estados Unidos.

27-SEPTIEMBRE: Los Sensei sanfernandinos Luis Alberto Espósito, Pedro Cádiz, Osvaldo Bastías y Moisés Ortiz, fueron jueces en el evento Championship Karate 1 Serie A Santiago de Chile, cuyo torneo está dentro del circuito mundial de la World Karate Federation (WKF).

OCTUBRE:

17-OCTUBRE: Luego de varios años retirado de los principales escenarios del motocross nacional, el rider sanfernandino Sebastián Donoso Goas se consagró campeón nacional de la especialidad, en la categoría de 450cc Pro, competencia que se realizó en la comuna de Teno, Región del Maule.

17-OCTUBRE: El equipo de ciclismo de la Región de O´Higgins, se destacaron en los Juegos Deportivos Escolares, logrando tercer lugar en la general categoría damas y un quinto puesto en varones.

18-OCTUBRE: El representativo del Colegio Los Conquistadores de Rancagua se consagraron campeones nacionales de futsal, en el marco de los Juegos Deportivos Escolares, realizados en Santiago.

NOVIEMBRE:

13-NOVIEMBRE: En los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, que se realizaron en la provincia de San Juan, Argentina, La delegación que representó a la Región de O'Higgins, obtuvo una apreciable cantidad de medallas, sumando un total de 12 y entre ellas, una de oro, 3 de plata y 8 de bronce.

14-NOVIEMBRE: Estela López Cross, oriunda de Puertecillo, comuna de Navidad, integrante de la selección chilena de surf, compitió en el OI Pro Junior Series, Maresias, Brasil, obteniendo el tercer lugar a nivel mundial, siendo considerado como uno de los más importantes logros en la historia del surf nacional.

21-NOVIEMBRE: La serie Sub 19 de Colchagua C.D. se consagraron como bicampeones de su categoría en la presente temporada, luego que el consejo extraordinario de presidentes de la ANFP determinara suspender las competencias a raíz de la contingencia nacional que afecta el país.

DICIEMBRE:

10-DICIEMBRE: La gran polémica del año, fue el abrupto final de los campeonatos del futbol profesional, medida que tomó la ANFP debido a la crisis social que afecta al país desde octubre pasado, esta decisión tuvo un principal perjudicado: Colchagua C.D., quien exigía que el ascenso se jugara en cancha, ya que estaba solo a un punto de San Marcos de Arica (17 a 16), y que les faltaba jugar un partido entre ellos, lo que pudo haber cambiado el curso del torneo. Ante esta medida, el cuadro sanfernandino ha presentado varias denuncias, tanto a la ANFP como a los organismos de justicia, lo último fue una denuncia al equipo ariqueño, por incumplimiento de minutos de juveniles, queja que fue rechazada por la primera sala del tribunal de penalidades del ente rector del balompié nacional. Actualmente todo está en el aire, debido a que Colchagua seguirá insistiendo, mientras que el resto de los equipos de la Segunda División (a excepción de Dep. Linares y Dep. Concepción, recientemente ascendidos) están decididos a no jugar el próximo año, si la ANFP no cumple con las exigencias que han pedido, como ayuda económica, además de voz y voto en los consejos directivos.

17-DICIEMBRE: La surfista peruana Analí Gómez, se llevó por segunda vez consecutiva el Mundial de Surf Femenino "Maui And Sons Pichilemu Women's Pro by Royal Guard", tras vencer en una infartante definición a la australiana Freya Prumm.

26-DICIEMBRE: Destacando la trayectoria de esta ceremonia, el programa radial, Deportes en Manuel Rodríguez realizó la ceremonia de premiación a los mejores deportistas del año 2019, actividad que cumplió 25 años y que es dirigida por el comunicador social Nicolás Gangas Vílchez. (EN LA FOTO, PEDRO CASTRO MORAGA, dirigente de tenis.)