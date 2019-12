Club Deportivo Suiza sigue entregando semillero para el baloncesto

El 19 de diciembre de 2007, en las dependencias de la Escuela Hogar de San Fernando, un grupo de papas y mamás soñadores dieron vida al club deportivo Suiza, su misión fundamental: ser semillero de basquetbolistas.

Su primer presidente fue Patricio Valenzuela y en la actualidad Nelson Ponce Cabrera tiene la responsabilidad de conducir administrativa y deportivamente al club.

En los inicios de este grupo de basquetbolistas (damas y varones) los albergó el complejo deportivo Nestlé, ubicado en las calles Manso de Velasco con Juan Jiménez de la capital provincial, fue un dirigente sindical, Nelson Gallegos quien les abrió las puertas por 2 años para entrenamientos y partidos.

Las aspiraciones de ser un club federado, y en señal de reconocimiento a la fabrica Nestlé de San Fernando, cuyo origen está en ese país de Europa, emerge el deportivo Suiza, perteneciente a la Federación de Básquetbol de Chile y a la asociación local.

En la actualidad el club suiza tiene 5 categorías femeninas, sub 11, sub 13, sub 15, sub 18 y adultas, más de 50 jugadoras todos los fin de semana participan en los diferentes torneos, siendo la liga femenina de Santiago su mayor participación por la calidad de equipos a enfrentar.

En este aniversario se premiaron con la medalla suiza a 5 destacadas personas por su compromiso , responsabilidad y ayuda anónima al club: Alejandra San Martín Rojas y Jeanette Videla Becerra por su destacada participación en la directiva año 2017 – 2019; Deysi Becerra Valenzuela por su compromiso como jugadora en el equipo adulto; Pablo Valenzuela Quezada por su constante ayuda desinteresada al club y Maricela Villablanca González por su trayectoria como jugadora