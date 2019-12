Colchagua en busca de justicia deportiva y dignidad

Diario Sexta Región conversó con el presidente colchagüino, señalando que “Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para que esto se resolviera por la vía deportiva, enviando cartas a la ANFP, a los directores, a su presidente Sebastián Moreno, a lo mejor fuimos ingenuos en pensar el concepto de jugar fútbol estaría por encima de todo, pero parece que todo fue en vano”.

Agregó Jorge Salazar que “En conversación por whatsapp con Sebastián Moreno siempre pedimos jugar, porque es la esencia de este deporte, nunca hubo una respuesta y la recepción de ellos fue mala, ya que nunca se enfrentan a los clubes de segunda y se les da la cara”.

Dijo también que “La noche anterior a la determinación del consejo me envió un whatsapp haciéndome ver lo molesto que estaba con algún tipo de amenaza de la ciudad de ir a Santiago a protestar y que nunca habíamos sido claro en respuesta a nuestra posición, yo le pedí disculpa por el hecho de tomar como amenaza la determinación de la gente de ir a la sede del fútbol chileno, aunque yo nunca lo sentí así, lo único que querían los hinchas era demostrar que la ciudad estaba viva y dando la pelea por algo que creemos que es justicia deportiva, jugar deportivamente era nuestra opción”.

En esa conversación con el máximo líder del fútbol chileno señaló que le dejó explícitamente claro que Colchagua no quería ningún favor, sólo que les dé la oportunidad de jugar en una cancha y condiciones que ellos determinaran incluso cediendo nuestra localía.

Sobre los pasos a seguir como club manifestó que “Hoy día daremos la pelea por todos los medios que existan, no me gusta llegar a esta instancia, pero nos obligan a luchar, hemos contratado un buffet de abogados en Santiago liderado por Oscar Fuentes, especialista en materia deportiva”

Acotó que “Primero iremos al TAS, ya enviamos el escrito solicitando permiso a la ANFP para recurrir al él, dándose por enterados de esta solicitud ya que es el reglamento, ellos tiene que autorizarnos, pero si no nos dan la opción de seguir, recurriremos a la justicia ordinaria si es necesario, aunque tengamos problemas ya que la FIFA no permite llegar a esta instancia a ningún club del mundo. Estamos esperando la respuesta de esta solicitud aunque nos den las penas del infierno al club, son los riesgos que vamos a tomar ya que creemos que lo mínimo es que nos deben una explicación por escrito y digna, dándonos la cara, nosotros no somos cualquiera como club deportivo, hemos ido creciendo en lo administrativo y deportivo, y nos defenderemos como corresponden en base a lo legal”

Señaló también que “El fútbol chileno es un radiografía de lo que está pasando en nuestro país, una desigualdad e inequidad entre su pares, donde las diferencias sociales son muy grandes, clubes de primera y segunda categoría y equipos que no valen nada para ellos, no tenemos derecho a nada ni voz ni voto, necesitamos pensar y actuar como división”.

Finalizó expresando que le daba miedo esta última medida ya que pueden llegar penas del infierno al club, incluso su desafiliación, pero Vallenar nunca fue desafiliado, Barnechea tampoco y Naval sigue en la justicia, “No quiero que se queden riendo, ni mofando que pasaron a llevar a los huasos sanfernandinos, queremos que nos den la cara y que la justica falle en quien corresponda”.(RV).

Corte de Apelaciones de Rancagua

Declaran admisible recurso de protección a favor de Colchagua

La Corte de Apelaciones de Rancagua declaró admisible el recurso de protección presentado por el abogado Sergio Huerta, en calidad de persona natural, en favor de Colchagua C.D. en contra de la Asociación de Fútbol Profesional ANFP.

Ahora la ANFP tendrá un plazo de 8 días hábiles para presentar los descargos respectivos de este recurso, luego de la finalización del Campeonato Nacional de la Segunda División, en forma anticipada. Posterior a ello, el tribunal de alzada tendrá tres días para tomar la decisión final.