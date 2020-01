ISP confirma primer caso de Virus Hanta de este año en la región

El paciente es de sexo masculino, de 28 años, oriundo de la comuna de Chimbarongo, específicamente del sector de San Juan de la Sierra. Actualmente, se encuentra en la UCI del Hospital Sótero del Río de la Región Metropolitana, evolucionando favorablemente y está estable dentro de su gravedad.

La Unidad de Epidemiología y el Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud O'Higgins se encuentran actualmente realizando investigación ambiental y vigilancia epidemiológica desde la semana pasada, ya que al momento de la sospecha se activaron los protocolos de la autoridad sanitaria.

La Dra. Daniela Zavando, Seremi de Salud O´Higgins, recordó que "Se debe evitar acampar en lugares, donde se advierta presencia de roedores; no instale carpas ni haga picnic en áreas próximas a desperdicios o pilas de madera o en lugares con pastos o malezas, use carpas con piso y sin agujeros, de lo contrario, no duerma a ras de suelo; mantenga los alimentos en envases herméticamente cerrados; lave inmediatamente después de usar los utensilios de cocina, platos y cubiertos; elimine rápidamente la basura; beba sólo agua potable, embotellada o hervida; no elimine a los depredadores naturales de ratones, como lechuzas, búhos, zorros, gato montés y culebras".