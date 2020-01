Diputado Diego Schalper lanza dura crítica: "Lo que pasó con la PSU es una vergüenza nacional, no fuimos capaces de resguardar el orden público"

El diputado RN Diego Schalper calificó como vergonzoso el proceso de la PSU que se vio suspendido este lunes y martes. Así lo comunicó en la comisión de educación que se realizó hoy durante la tarde.

"Yo considero que lo que pasó con la PSU es una vergüenza nacional y la guinda de la torta es que se haya filtrado la prueba de historia y por lo tanto, la suspensión completa, eso ya es lo último que faltaba. Acá nos hemos ido acostumbrando y normalizando cosas que no son normales, no es normal que un vocero anuncie que continuará con movilizaciones, porque detrás de esa expresión hay una intención coordinada de hacer que un grupo de jóvenes no rindan su prueba, que es su derecho".

Schalper además solicitó una sesión especial, donde se cite a las autoridades responsables: "Solicito a la Comisión de Educación que hagamos un sesión especial, donde invitemos al Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi; la directora del DEMRE, María Leonor Varas; al Presidente del Cruch, Recto Aldo Valle; al Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas; y al Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli"./