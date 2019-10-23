SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 12,00 HORAS
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO.
CAUSA: "MARUBENI AUTO FINANCE LIMITADA con MORALES", Rol E-118-2019 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA NISSAN. MODELO TIIDA 1.6, AÑO 2014, COLOR GRIS OSCURO, INSCRIPCIÓN R.V.M. FZRR.58-1, FUNCIONANDO, EN BUEN ESTADO.DOCUMENTOS AL DIA.; Y OTRAS ESPECIES.
A LA VISTA: JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE OCTUBRE.
COMISION 12%
PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO FUENTES MORALES
MARTILLEERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR: 992437687.
23-24-25 oct.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
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