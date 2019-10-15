SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO.
CAUSAS: "ARIDOS CACHAPOAL LTDA. con SOCIEDAD E INGENIERIA ESCOL SpA..", Rol C-2896-2018 DEL PRIMER JUZGADO DE SAN FERNANDO; "ZARONGAS", Rol V-32-2019 PRIMER JUZGADO DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: COMPRESOR PARA 200 LIBRAS; GENERADOR MARCA ROBIN; ASPIRADORA INDUSTRIAL; 2 GATAS HIDRÁULICAS, MOTOSIERRA STHIL, TECLE PARA LEVANTAR MOTORES; 2 ESCRITORIOS; COMPUTADOR; CAMIONETA MARCA NISSAN DOBLE CABINA AÑO 1989 PPU BX.9085; REFRIGERADOR; COCINA A GAS 4 PLATOS; EQUIPO MÚSICA SONY; MESA COMEDOR RECTANGULAR; 6 SILLAS BASE METÁLICA; MAQUINAS DE COSER; Y OTRAS ESPECIES.
A LA VISTA: JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE OCTUBRE.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
15-16-17-18 oct.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
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