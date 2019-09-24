VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO.
CAUSAS: "FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. con CONSTRUCTORA B&C LTDA.", Rol C-9761-2018 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS RANCAGUA; Y "MARUBENI AUTO FINANCE LTDA. con MORALES", Rol E-118-2019 PRIMER JUZGADO DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: CAMIONETA MARCA FORD, MODELO RANGER XLT 3.2 AÑO 2018, COLOR NEGRO, INSCRIPCIÓN R.V.M. KRCK.17-5, COMBUSTIBLE DIESEL; Y AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO TIIDA 1.6 AÑO 2014, COLOR GRIS OSCURO, INSCRPCIÓN R.V.M. FZRR.58-1; AMBOS VEHICULOS FUNCIONANDO EN BUEN ESTADO. CAMIONETA AFECTA A I.V.A.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 25, JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE.
COMISION: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
24-25-26-27 sept.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
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