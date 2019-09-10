VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12,00 HORAS.
EN LA TROYA 1590. SAN FERNANDO (CRUCE RUTA 5 SUR LA TROYA)
CAUSA: "ORTEGA con TRANSPORTES FUENTES MOLINA LTDA.", Rol C-665-2018 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO.
ESPECIE A REMATAR: TRACTO CAMIÓN MARCA FREIGHTLINER, MODELO FLB 9064 AÑO 1997, COLOR BLANCO, INSCRIPCIÓN R.V.M. RN.3307-0; Y SEMIREMOLQUE MARCA MILLER AÑO 1994, COLOR AZUL PACIFICO, INSCRPCIÓN R.V.M. JF.7763-2
A LA VISTA: JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
10-11-12-13 sept.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
Tipo de Letra
- Font Size
- Default
- Modo de Lectura