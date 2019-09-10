JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 16,00 HORAS.
ENRECINTO COPEVAL. RUTA 5 SUR KM. 145. SAN FERNANDO
CAUSA: "COMPAÑIA AGROPECUARIA COPEVAL con GUTIÉRREZ", Rol C-202-2010 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SANTA CRUZ.
ESPECIE A REMATAR: TRACTOR MARCA VALTRA, MODELO BL 88, AÑO 2005, MOTOR 420DSP84125 COLOR AMARILLO, INSCRIPCIÓN R.V.M. YD.6920-3.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 10,00 A 12,30 Y DE 15 A 17 HORAS Y JUEVES 12: DE 10 A 12,30 HORAS.
COMISION: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
10-11 sept.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
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