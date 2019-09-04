SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "SOCIEDAD DE CRÉDITO MULTICENTRO LTDA. con GAJARDO", Rol C-1307-2019; "BK SPA con SERRANO", Rol E-372-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO;
ESPECIES A REMATAR: STATION WAGON MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SURAN HIGHLINE COLOR BLANCO, AÑO 2012, INSCRIPCIÓN R.V.M. DRXF.78, FUNCIONANDO; REFRIGERADOR MARCA MADEMSA, RACK COLOR NEGRO; EQUIPO DE MÚSICA MARCA SONY; LCD MARCA LG 42 Y SAMSUNG 42"; LAVADORA MARCA LG 118 KGRS., COMEDORES, SILLAS; MAQUINAS DE COSER MARCA SINGER Y HUSQUARNA; CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA; ORILLADORA; MAQUINA COSER MULTIPUNTO MARCA TOYOTA; ESCRITORIOS; MESAS DE CENTRO; ESTUFA A GAS, JUEGO DE LIVING Y OTRAS ESPECIES.
A LA VISTA: JUEVES 5 Y VIERNES 6 DESEPTIEMBRE.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
4-5-6 sept.- F. Fuentes
REMATE JUDICIAL
Tipo de Letra
- Font Size
- Default
- Modo de Lectura