Por Decreto MOP (Exento) Nº706, de 26 de julio de 2019, y en base a la facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) y 105° del D.F.L. M.O.P. Nº 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 y del DFL. MOP. N°206 de 1960, se expropiaron los lotes de terreno N°s.75, 76, 77, 78 y 79, para la obra: MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA, que figuran a nombre de ROMAN ACEVEDO NANCY Y OTRA, COMUNIDAD FRESIA DEL C BRIONES BRIO, LOPEZ VILLAGRA EUGENIA DEL TRANS, COMUNIDAD FRESIA DEL C BRIONES BRIO y AGRICOLA GARCES LIMITADA, roles de avalúo 412-61, 309-41, 412-148, 309-41 y 412-52, Comuna de SAN FERNANDO, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, superficies 132, 133, 4.826, 7.122 y 1.589 m2 respectivamente. La Comisión de Peritos integrada por ANDRES RAINER SCHULZ VILLANUEVA, ALEJANDRO GREGORIO PADILLA HENRIQUEZ y MARLENE TERESA RÍOS MARCUELLO, mediante informe de tasación de 31 de octubre de 2018, fijó el monto de la indemnización provisional en la cantidad de $2.837.000 para el lote N°75, $1.429.000 para el lote N°76, $22.853.000 para el lote N°77, $32.364.000 para el lote N°78, y $14.298.000 para el lote N°79. La indemnización se pagará al contado. La publicación se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

2 sept.- Y. Cordova