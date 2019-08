Ante el 1° Juzgado de Letras de San Fernando, ubicado en Luis Amesti 1550, San Fernando, se rematará el día 04 de Septiembre de 2019, a las 12 horas: A) Derechos de agua, inscritos en Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando a fojas 16, N° 18, Año 2014, consistentes en 2,5 acciones de aguas, superficiales y corrientes, de carácter consuntivos, de ejercicio permanente y continuo, que pertenecen a la comunidad de aguas Canal Comunero Los Parrones, que riegan la parcela n°30 ubicada en San José de Lo Toro, comuna Chimbarongo. B) Derechos de agua, inscritos en Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando a Fojas 37, N° 45, Año 2013 consistentes en 2,5 acciones de aguas, superficiales y corrientes, de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, de la comunidad de aguas Canal Comunero Los Parrones, que proceden del cauce natural denominado Estero El Cerro, y se conducen mediante el canal comunero Los Parrones, y que riegan la Parcela n°42 y sitio n°26, ambos ubicados en San José de Lo Toro, comuna Chimbarongo. C) Derechos de agua, inscritos en Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando a Fojas 226, N° 283, Año 2017, que consisten en 5,22 hectáreas o partes, pertenecientes a la Parcela n°36 de Derechos Estero Parrones. Todos de propiedad de PEDRO PABLO SAA HERRERA. El mínimo para las posturas será: A) para todos los derechos de agua singularizados en la letra A de este extracto: $2.500.000.- B) para todos los derechos de agua singularizados en la letra B de este extracto: 3.000.000-. C) para todos los derechos de agua singularizados en la letra C de este extracto: $12.100.000.- Precio pagadero al contado en la cuenta corriente de Tribunal. Interesados presentar vale vista a la orden del Tribunal por cantidad no inferior al 10% del precio mínimo fijado para la subasta. Causa rol C-1888-2018 Caratulada Empresa de Servicios Pucalán Sur Ltda con Saa.

17-20-21-22-23 ago.- D. Sabt