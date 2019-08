AVISO LLAMADO A CONCURSO PUBLICO

La Municipalidad de Chimbarongo, llama a concurso público para proveer en calidad de Titular, el cargo de , conforme al siguiente detalle: Planta Cargo Grado Requisitos Obligatorios De preferencia Profesional 1 Médico Gabinete Psicotécnico 11 hrs.

Semanales Título profesional de Médico cirujano Título profesional de Medico Cirujano Auxiliar 1 Genérico 19º Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posición de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción Experiencia laboral a lo menos seis meses, preferentemente con licencia de conducir A3, Ley 18.290 y A5, además experiencia en conducción de vehículos tales como maquinaria automotriz tractores, palas mecánicas y otros; y estar en posesión de la respectiva Licencia Clase D, con experiencia para desenvolverse en otras ciudades, como ejemplo Santiago o Rancagua. Requisitos Generales:

Presentar antecedentes y seguir procedimientos conforme a las Bases Publicadas en la página Web Municipal www.municipalidadchimbarongo.com o retirarlas en OF. de Partes de acuerdo a calendario establecido para este efecto.-

* Curriculum Vitae, con los antecedentes que respalden los estudios, capacitaciones y experiencia laboral.

* Cumplir con los requisitos establecidos enArt. Nº08, 10, Y 11 de la Ley Nº18.883, Estatuto Administrativo, para funcionarios Municipales.-

* Ser ciudadano. Esto se acreditará con fotocopia de la Cédula de Identidad; sin perjuicio además que el seleccionado(a) presente además certificado de nacimiento en original al momento de su nombramiento.

* Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y movilización, cuando fuera procedente. Esto se acreditará con certificado correspondiente de la Dirección de Movilización Nacional.

* Salud compatible. Esto se acreditará solamente por aquella persona que haya sido seleccionada

* Haber aprobado la Educación Básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exige la Ley.

* No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones. Este requisito se acreditará con declaración jurada simple.

* No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.-

CRONOGRAMA CONCURSO PUBLICO FECHA Publicación del llamado a concurso 13 de Agosto del 2019 Entrega de bases a los postulantes en Oficina de Partes de la Municipalidad de Chimbarongo y en la página Web Municipal www.municipalidadchimbarongo.com Desde el 14 de Agosto del 2019, hasta el 29 de Agosto del 2019, disponibles en la página webdel Municipio (www.municipalidadchimbarongo.com) y en la oficina de partes, ubicada en Javiera Carrera Nº511, en horario de 09:00 a las 14:00 hrs.-, de Lunes a Viernes.- Plazo de Presentación y Recepción de Antecedentes.- Desde el 16 de Agosto del 2019 y hasta el 30 de Agosto del 2019, en la oficina de partes, ubicada en Javiera Carrera Nº511, en sobre cerrado con el nombre del postulante dirigido al comité de selección del concurso e indicando el cargo al cual postula y según lo indicado en las bases.- Evaluación de Antecedentes Desde el día 02 de Septiembre del 2019 al 03 de Septiembre del 2019.- Entrevista Personal Entre el 09 al 10 de Septiembre del 2019, en dependencias municipales, desde las 09:30 y por orden de llegada, si es necesario se extenderán los días de entrevista, acorde a convocatoria.- Resolución del Concurso La resolución del concurso será efectuada por el Alcalde, entre el 11 y 12 de Septiembre del 2019.- Aceptación del Cargo Entre el 13 y 16 de Septiembredel 2019.- Asunción del Cargo A contar del día 01 de Octubre del 2019

MARCO A. CONTRERAS JORQUERA

ALCALDE