REMATE JUDICIAL

SÁBADO 27 DE JULIO DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "BANCO SANTANDER CHILE con COMERCIALIZADORA Y OPTICA MYLENE ELISA OSES E.I.R.L." Rol C-2642-2018 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "FARIAS con CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA.", Rol E-32-2019 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE SANTA CRUZ; ROLES 6143, 7747, Y 5563 JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: MESA DE COMEDOR CON EXTENSIÓN; SILLAS DE COMEDOR; SITIALEES; FUTON, SILLONES DE TEVINIL; MAQUINAS DE COSER; ROPERO; ALFOMBRAS; JUEGOS DE LIVING; COLOCHÓN 2 PLAZAS MARCA CELTA; EQUIPOS DE MÚSICA, MESAS DE CENTRO; CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA; COMPUTADOR HP; IMPRESORA EPSON; ESCRITORIOS (ESTACIÓN DE TRABAJO); PLANCHAS ELÉCTRICAS; BISELADORA SIN MARCA; 180 MARCOS DE LENTES, SILLÓN TAPIZ TEVIVIL COLOR AZUL; CERVEZA MORENITA Y ESCUDO, 2 GARRAFAS DE VINO; 4 BOTELLAS LICORES; 2 BICICLETAS; GORROS DE LANA; PAÑUELOS PARA EL CUELLO Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE JULIO.
COMISION: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
CORREO ELECTRONICO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
24-25-26 jl.- F. Fuentes