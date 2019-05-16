REMATE JUDICIAL

SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANCIERA AGRARIA LTDA. con MORAGA", Rol E-178-2019 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "SOCIEDAD DE CRÉDITO MULTICENTRO LTDA. con TORO", Rol C-1157-2018 Y "BANCO SANTANDER CHILE con COMERCIALIZADORA Y ÓPTICA MYLENE ELISA OSES E.I.R.L." Rol C-2642-2018 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON AÑO 2009, MODELO MF 299 T. 4, COLOR ROJO, INSCRIPCIÓN R.V.M. CFPD.88-9, FUNCIONANDO EN BUEN ESTADO, 950 HORAS; TALADRO DE PEDESTAL; JUEGO DE LIVING; COOLER DE 2 Y 1 PUERTA; MARQUESAS DE MADERA, CAMAROTE METÁLICO, NOTEBOX, EQUIPOS DE MÚSICA, MESAS DE CENTRO; CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA; ESTUFAS A GAS, ESCRITORIOS, ALFOMBRAS, PLANCHAS ELÉCTRICAS; TENSOMETRO SIN MARCA; BISELADORA SIN MARCA; MESÓN VITRINA ESTRUCTURA ALUMINIO; MUEBLE CAJA MESÓN VITRINA; 180 PARES DE LENTES ÓPTICOS, SILLÓN TAPIZ TEVIVIL COLOR AZUL; LCD SAMSUNG 32"; HORNO ELECTRICO SOMELA; LAVADORA MADEMSA PARA 17 KILOS; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE
A LA VISTA: JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE MAYO.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
14-15-16-17 my.- F. Fuentes
SÁBADO 18 DE MAYO DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANCIERA AGRARIA LTDA. con MORAGA", Rol E-178-2019 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "SOCIEDAD DE CRÉDITO MULTICENTRO LTDA. con TORO", Rol C-1157-2018 Y "BANCO SANTANDER CHILE con COMERCIALIZADORA Y ÓPTICA MYLENE ELISA OSES E.I.R.L." Rol C-2642-2018 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON AÑO 2009, MODELO MF 299 T. 4, COLOR ROJO, INSCRIPCIÓN R.V.M. CFPD.88-9, FUNCIONANDO EN BUEN ESTADO, 950 HORAS; TALADRO DE PEDESTAL; JUEGO DE LIVING; COOLER DE 2 Y 1 PUERTA; MARQUESAS DE MADERA, CAMAROTE METÁLICO, NOTEBOX, EQUIPOS DE MÚSICA, MESAS DE CENTRO; CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA; ESTUFAS A GAS, ESCRITORIOS, ALFOMBRAS, PLANCHAS ELÉCTRICAS; TENSOMETRO SIN MARCA; BISELADORA SIN MARCA; MESÓN VITRINA ESTRUCTURA ALUMINIO; MUEBLE CAJA MESÓN VITRINA; 180 PARES DE LENTES ÓPTICOS, SILLÓN TAPIZ TEVIVIL COLOR AZUL; LCD SAMSUNG 32"; HORNO ELECTRICO SOMELA; LAVADORA MADEMSA PARA 17 KILOS; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE
A LA VISTA: JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE MAYO.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
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FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
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