REMATE JUDICIAL

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA: "VENEGAS con BAÑADOS", Rol C-54-2019 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "ORIENCOOP con BRIONES MADRID CLAUDIO", Rol C-2879-2018 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA MAZDA, MODELO 3V 1.6 AÑO 2010, COLOR BLANCO, INSCRIPCIÓN R.V.M. CJGL.90, FUNCIONANDO; CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PICK UP 1.7 AÑO 2004, DIESEL, PPU. XG.9866; BICICLETAS; TALADRO DE PEDESTAL; ROPERO; JUEGO DE LIVING, COCINAS A GAS, REFRIGERADOR, COOLER DE 2 Y 1 PUERTA; MARQUESAS DE MADERA, CAMAROTE METÁLICO, NOTEBOX, EQUIPOS DE MÚSICA, MESAS DE CENTRO, CATRE DE BRONCE, CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA, MAQUINAS COSER SACOS, JUEGO DE COMEDOR, ESTUFA A GAS, ESCRITORIOS, ALFOMBRAS, PLANCHAS ELÉCTRICAS Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE
A LA VISTA: JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE MARZO.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
27-28-29 mzo.- F. Fuentes
SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA: "VENEGAS con BAÑADOS", Rol C-54-2019 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "ORIENCOOP con BRIONES MADRID CLAUDIO", Rol C-2879-2018 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA MAZDA, MODELO 3V 1.6 AÑO 2010, COLOR BLANCO, INSCRIPCIÓN R.V.M. CJGL.90, FUNCIONANDO; CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PICK UP 1.7 AÑO 2004, DIESEL, PPU. XG.9866; BICICLETAS; TALADRO DE PEDESTAL; ROPERO; JUEGO DE LIVING, COCINAS A GAS, REFRIGERADOR, COOLER DE 2 Y 1 PUERTA; MARQUESAS DE MADERA, CAMAROTE METÁLICO, NOTEBOX, EQUIPOS DE MÚSICA, MESAS DE CENTRO, CATRE DE BRONCE, CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA, MAQUINAS COSER SACOS, JUEGO DE COMEDOR, ESTUFA A GAS, ESCRITORIOS, ALFOMBRAS, PLANCHAS ELÉCTRICAS Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE
A LA VISTA: JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE MARZO.
COMISIÓN: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
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27-28-29 mzo.- F. Fuentes