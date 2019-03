REMATE JUDICIAL

Ante Primer Juzgado Civil San Fernando, se rematará el Departamento número 313 del Tercer Piso del Condominio "La Fuente" o "La Fontana", ubicado en calle Chacabuco número 978 de la comuna de San Fernando. Se comprende el derecho de uso y goce exclusivo del Estacionamiento número 56, ubicado en el mismo edificio. El terreno en que se construyó el edificio se denomina Lote A, del denominado Condominio "La Fuente", cuyos deslindes generales se individualizan a continuación: Norte, con esquina calle Membrillar, ochavo de 4 metros, Tramo B-C; en 26,70 metros, Tramo C-D, con calle Membrillar; en 28,93 metros, Tramo G-H, con otro propietario; en 7,45 metros, Tramo H-I, con otro propietario; en 18,37 metros Tramo J-K, con otro propietario; en 3,65 metros, Tramo L-M, con otro propietario; y en 10,40 metros, Tramos R-S, con calle Membrillar; Sur, en 4,10 metros, Tramo E-F, con otro propietario; en 43,58 metros, Tramo Q-P, con otro propietario; en 36,30 metros, Tramo O-N, con otro propietario; y en 9 metros, Tramo N-U, con otro propietario; Oriente, en 5,3 metros, Tramo D-E, con otro propietario; en 11,50 metros, Tramo F-G, con otro propietario; en 3,32 metros, Tramo I-J, con otro propietario; en 7,80 metros, Tramo K-L, con otro propietario; en 37,65 metros, Tramo S-T, con otro propietario; en 25,05 metros, Tramo T-U, con otro propietario; y, Poniente, en 52,04 metros, Tramo B-Q, con calle Chacabuco; en 5,36 metros, Tramo P-O, con otros propietarios; y, en 36,35 metros, Tramo M-R, con otro propietario. Su título de dominio lo constituye la inscripción de fojas 4.649 No. 4.856 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2.014.-

Mínimo para las posturas: $23.491.651.-

Garantía: 10% del mínimo fijado para las posturas mediante vale vista bancario a la orden del Tribunal.-

Forma de pago: al contado, dentro de cinco días hábiles contados desde subasta.-

Fecha: 26 de Marzo de 2.019, a las 12.00 horas.-

Mayores antecedentes causa sobre Juicio Ejecutivo, Rol 1.114-2.018, caratulada "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile con Romero Luengo".-

RUDECINDA SANDOVAL GARCIA

SECRETARIA SUBROGANTE

8-12-13-14 mzo.- A. Rubio