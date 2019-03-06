REMATE JUDICIAL

SÁBADO 09 DE MARZO DE 2019 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA: "FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. con SERRANO", ROL C-266-2018 JUZGADO DE LETRAS DE PERALILLO
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA HYUNDAI MODELO ACCENT RB SDN 1.4 6M/T GL, AÑO 2016,COLOR GRIS GRAFITO, INSCRIPCIÓN R.V.M. JDSH.74-8, FUNCIONANDO, DOCUMENTOS AL DIA; JUEGO DE LIVING, MECEDORA, COCINAS A GAS, REFRIGERADOR, LAVADORAS, MARQUESAS DE MADERA, CAMAROTE METÁLICO, NOTEBOX, EQUIPOS DE MÚSICA, MESAS DE CENTRO, CATRE DE BRONCE, CORTADORA DE PASTO ELÉCTRICA, MAQUINAS COSER SACOS, JUEGO DE COMEDOR, ESTUFA A GAS, ESCRITORIOS, ESPEJO VISELADO CON MARCO DE MADERA, ALFOMBRAS, Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE
A LA VISTA: JUEVES 07 Y VIERNES 08 DE MARZO.
COMISION: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
5-6-7-8 mzo.- F. Fuentes
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A LA VISTA: JUEVES 07 Y VIERNES 08 DE MARZO.
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