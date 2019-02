NOTIFICACION

NOMENCLATURA: 1. (1) Da curso a demanda. 2. (539) Exhórtese. JUZGADO: 2º Juzgado Letras San Fernando. CAUSA ROL: C-.1626-2016 CARATULADO: SCOTIABANK CHILE/RAMIREZ. Segundo Juzgado Civil San Fernando, autos C-1626-2016, "Scotiabank Chile con Ramírez Briones Rinaldo Antonio", juicio ordinario, se presenta Rafael Vallejos Orellana, abogado en representación Scotiabank Chile, quien interpone demanda en juicio ordinario cobro de pesos, contra Rinaldo Antonio Ramírez Briones, ignora profesión, domicilio calle Angel Cruchaga Santa María Nº 439 esta ciudad o calle Rancagua Nº 731 Rancagua.- Mi representado tiene un crédito por UF 500,0110, equivalentes 15 de julio de 2016 a $ 13.044.207 más intereses. 1.- Consta cláusula séptima escritura compraventa, mutuo e hipoteca 18 Octubre 2005 Notaría San Fernando Pablo Alfredo Berwart Tudela, que Banco Desarrollo otorgó a Rinaldo Antonio Ramírez Briones crédito por UF 460 nominales e iniciales reducidas al día primero mes subsiguiente a fecha de escritura a UF 450,524 emitidas materialmente por propio Banco Serie ADO4525V1 , que ganan interés del 4,5% anual, amortización directa trimestral en plazo 25 años , que deudor se obligó a pagar en plazo de 289 meses a contar día primero mes subsiguiente fecha escritura por medio dividendos anticipados, mensuales y sucesivos, que comprenden amortización, interés y comisión, siendo tasa de interés real, anual y vencida del 5, 25%, que incluye interés propiamente tal y la comisión. 2.- Consta además de cláusula novena misma escritura que Banco Desarrollo dio en préstamo mismo Rinaldo Antonio Ramírez Briones cantidad de UF 156,476 por valor al día primero de Octubre de 2005, rigiendo obligación a contar día primero mes siguiente a fecha de escritura, que se obligó a pagar en plazo de 289 meses, a contar día primero mes subsiguiente fecha del contrato, pago que se efectuaría conjuntamente con dividendo préstamo a que se refiere Nº1, por medio de cuotas mensuales, iguales y sucesivas ascendentes a UF 0,9701 cada una, que comprenden amortización a capital y un interés anual vencido del 5,55%. Si uno o más dividendos no fueren pagados dentro del plazo, devengará desde día primero mes en que debió pagarse interés penal igual máximo que ley permita estipular para operaciones crédito dinero en moneda reajustable. Así mismo, Banco quedó facultado para declarar vencidas deudas y exigir inmediato pago de sumas a que se encuentren reducidas, más reajustes, intereses, costas y gastos, si se retardaba pago de cualquier dividendo más de diez días. De conformidad artículo 2.196 Código Civil, mutuo o préstamo consumo es un contrato en cuya virtud una de las partes entrega a otra cantidad cosas fungibles, con cargo restituir otras tantas mismo género y calidad. Asimismo artículo 1º ley 18.010 sobre Operaciones Crédito Dinero establece son operaciones de dinero aquellas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en momento distinto a aquel en que se celebra convención. Por su parte, artículos 1.545 y 1.546 Código Civil establecen todo contrato legalmente celebrado es ley para contratantes, y debe cumplirse buena fe. Es del caso mi representado ha cumplido cabal y oportunamente con obligaciones toda vez que otorgó préstamos a parte demandada por montos indicados, sin embargo ésta no ha cumplido con obligación correlativa de pagar cantidades adeudadas con más intereses. En efecto, llegada fecha vencimiento deudor no cumplió obligaciones asumidas, por cuanto no ha pagado dividendos en forma establecida en escritura, razón por la cual Banco viene en hacer exigible el pago de dividendos correspondientes a meses de julio de 2012 y siguientes de mutuos indicados en Números I y II, ascendentes primero a UF 368,9200, equivalentes a 15 de julio de 2016 a $ 9.624.326 y segundo a UF 131,0910 equivalentes misma fecha a $ 3.419.881, según consta de calendarios de pago que acompaño. De modo que, atendido monto adeudado, como antecedentes acompañados aparece acreditada existencia de mutuo o préstamo dinero; mi representado viene en demandar en juicio ordinario cobro de sumas adeudadas. Finalmente hago presente como consta cláusula vigésimo segunda de escritura acompañada, para todos efectos legales las partes señalaron como lugar de pago la ciudad y comuna San Fernando. POR TANTO: Mérito de lo expuesto, documentos acompañados, artículos 254 y siguientes Código de Procedimiento Civil, disposiciones citadas, ruego a US tener por entablada demanda de cobro de pesos en juicio ordinario en contra de don RINALDO ANTONIO RAMIREZ BRIONES, ya individualizado, acogerla y en definitiva condenarlo a pagar mi representado cantidad UF 500,0110, que corresponde a suma de ambos créditos, por su equivalente en pesos al momento pago, más intereses, o bien cantidad que SS determine de acuerdo mérito de autos, con expresa condenación costas. Primer Otrosí; acompaña documentos.- Segundo Otrosí; Valor Unidad de Fomento.- Tercer Otrosí, se tenga presente fusión Banco Scotiabank Sudamericano y Banco del Desarrollo.- Cuarto Otrosí, Exhorto Juez Letras Turno en lo Civil Rancagua.- Quinto Otrosí, Personería. A fs. 3 tribunal provee: San Fernando, a 30 Septiembre dos mil dieciséis, A lo principal, por interpuesta demanda juicio ordinario menor cuantía, traslado. Al primer Otrosí, por acompañado documento, con citación. En cuanto a cobranzas de liquidación judicial, por acompañado bajo apercibimiento artículo 346 Nº 3 Código Procedimiento Civil, Al Segundo, tercer y quinto otrosí, téngase presente y Al cuarto otrosí: Como se pide, exhórtese. Cuantía $ 16.226.333. Resolvió don JAVIER MORA MENDEZ Juez Segundo Juzgado Letras San Fernando. Efectuadas diligencias decretadas tribunal provee: San Fernando, 7 Diciembre 2018.Proveyendo presentación de folio 27: Atendido mérito de autos especialmente búsquedas negativas que rolan a folio 4 y 7, lo informado por Investigaciones de Chile de folio 10 y del Registro Civil e Identificación de folio14, que dan cuenta, respectivamente que ejecutado, no registra salidas del país a la fecha, no registrándose además, inscripción defunción, que no habiendo sido posible ser notificado pese a haber sido buscado en domicilios señalados en demanda, no obstante lo informado por diferentes reparticiones públicas pertinentes. Que teniendo además en consideración informe recabado por Defensor Público, que rola a folio 25, quien estima, que se encuentran suficientemente acreditadas circunstancias exigidas por legislador, para estos casos, que se han realizado todas las gestiones tendientes a establecer domicilio y residencia del ejecutado de autos para su debido emplazamiento, y que debiendo obrar el tribunal con el suficiente conocimiento de causa, a objeto de asegurar debido proceso así como perseguir el pago del crédito que le corresponde a su acreedor, se resuelve: Que, de conformidad con lo dispuesto en artículo 54 Código de Procedimiento Civil, notifíquese demanda de folio 1 y proveído a don RINALDO ANTONIO RAMIREZ BRIONES, C.I 13.200. 639-3, mediante avisos redactados en extracto por Secretaria del Tribunal o por quien la subrogue. Publíquese por cuatro veces consecutivas en Diario Sexta Región esta ciudad y por una sola vez en Diario Oficial. Dictado por doña SANDRA CAROLINA HERRERA MENARES, Juez Subrogante Segundo Juzgado Letras San Fernando. En San Fernando, a siete de Diciembre de dos mil dieciocho, se notificó por estado diario resolución precedente. Hay firma electrónica Juez y firma Secretaria. Lo que notifico a don Rinaldo Antonio Ramírez Briones.

