EXTRACTO REMATE

Ante 2°Juzgado de Letras de San Fernando, en autos Ejecutivos “BANCO ESTADO DE CHILE con BAEZA”, ROL C-302-2018, rematará una propiedad ubicada en Calle Paul Harris N°046, del Conjunto Habitacional “Villa Paul Harris”, que corresponde al lote 3 de la manzana C, inscrito a foja 825 N° 129 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, Tomo Serviu, cuyos deslindes particulares, son: Norte: con lote 2 de la manzana C; Sur: con lote 4 de la manzana C; Oriente: con parte del deslinde general oriente de la propiedad ; Poniente: con calle Paul Harris, cuyo rol de avalúo es el 2129- 3 de la comuna de San Fernando. Remate será el21 de Febrero de 2019 a las 12:00 horas en Secretaría del Tribunal. Mínimo posturas $9.841.449. El precio se pagará al contado dentro de 3 días contados desde fecha subasta mediante consignación Cuenta Corriente Tribunal; para tener derecho a posturas el día de la subasta los interesados deberán presentar sólo vale vista orden del Tribunal, equivalente 10% mínimo fijado para la subasta. Demás antecedentes en Secretaría del Tribunal. San Fernando, 30de Enero de 2019.

PAULINA CANALES QUINTANA

Secretaria Ad Hoc.

5-6-7-8 feb.- J. González