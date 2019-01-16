REMATE JUDICIAL

SÁBADO 19 DE ENERO DE 2019, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOVILES DE LA FUENTE LTDA. con DÍAZ", Rol C-2534-2018 SEGUNDO JUZGADO DE SAN FERNANDO; "BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con COMERCIALIZADORA JOSÉ FRANCISCO ARRIAGADA M. EIRL", Rol C-7143-2018 SEGUNDO JUZAGADO DE RANCAGUA.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA MAZDA MODELO 323 GLX 1.6 AÑO 1999, PPU. TD.2898 COLOR BEIGE METÁLICO, CHOCADO, NO FUNCIONA: BUFFETTE DE MADERA COLOR CAFÉ; LAVADORAS AUTOMÁTICAS MARCAS LG Y WHIRPOOL; MICROONDAS MARCA SAMSUNG; LCD MARCAS SAMSUNG Y LG DE 42" Y 60"; ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA; MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS; MESA DE CENTRO DE MADERA COLOR CAFÉ; 2 SITIALES ESTRUCTURA MADERA TAPIZ GENERO BEIGE; BOTELLAS DE VINO MARCAS MORANDE Y BRISA; DISPLAY CERVEZA BUDWEISER; BICICLETA SIN MARCA COLOR GRIS; REFRIGERADOR MARCA FENSA; COMEDOR OVALADO CON EXTENSIÓN Y 6 SILLAS, 2 SOFAS DE 2 Y 3 CUERPOS TAPIZ ECOCUERO; COCINA A GAS 4 PLATOS Y HORNO MARCA MADEMSA; REPISA DE FIERRO CON DIVISIONES DE VIDRIO; CATRE DE BONCE CON LARGUEROS; MAQUINA DE COSER MULTIPUNTO MARCA SINGER; 2 COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA; MUEBLE DE COCINA; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE ENERO.
COMISION: 12% IVA INCLUIDO
PAGO CONTADO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
REGISTRO 456. CELULAR 992437687
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
15-16-17-18 ene.- F. Fuentes
SÁBADO 19 DE ENERO DE 2019, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOVILES DE LA FUENTE LTDA. con DÍAZ", Rol C-2534-2018 SEGUNDO JUZGADO DE SAN FERNANDO; "BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con COMERCIALIZADORA JOSÉ FRANCISCO ARRIAGADA M. EIRL", Rol C-7143-2018 SEGUNDO JUZAGADO DE RANCAGUA.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA MAZDA MODELO 323 GLX 1.6 AÑO 1999, PPU. TD.2898 COLOR BEIGE METÁLICO, CHOCADO, NO FUNCIONA: BUFFETTE DE MADERA COLOR CAFÉ; LAVADORAS AUTOMÁTICAS MARCAS LG Y WHIRPOOL; MICROONDAS MARCA SAMSUNG; LCD MARCAS SAMSUNG Y LG DE 42" Y 60"; ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA; MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS; MESA DE CENTRO DE MADERA COLOR CAFÉ; 2 SITIALES ESTRUCTURA MADERA TAPIZ GENERO BEIGE; BOTELLAS DE VINO MARCAS MORANDE Y BRISA; DISPLAY CERVEZA BUDWEISER; BICICLETA SIN MARCA COLOR GRIS; REFRIGERADOR MARCA FENSA; COMEDOR OVALADO CON EXTENSIÓN Y 6 SILLAS, 2 SOFAS DE 2 Y 3 CUERPOS TAPIZ ECOCUERO; COCINA A GAS 4 PLATOS Y HORNO MARCA MADEMSA; REPISA DE FIERRO CON DIVISIONES DE VIDRIO; CATRE DE BONCE CON LARGUEROS; MAQUINA DE COSER MULTIPUNTO MARCA SINGER; 2 COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA; MUEBLE DE COCINA; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE ENERO.
COMISION: 12% IVA INCLUIDO
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FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
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15-16-17-18 ene.- F. Fuentes