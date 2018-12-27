REMATES JUDICIALES

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 2018, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 353. SAN FERNANDO
CAUSAS: "SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOVILES DE LA FUENTE LTDA. con DIAZ SOLORZA ALDO", Rol C-2534-2018 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO;
ESPECIE A REMATAR: AUTOMOVIL MARCA MAZDA MODELO 323 1.6 AÑO 2000, PPU. TD.2898-2, CHOCADO, NO FUNCIONA.
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 2018, 12,30 HORA
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA: "AYALA con VALDIVIA", Rol 653-2016 LP JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO;
ESPECIES A REMATAR: AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO TIIDA 1.6, AÑO 2011, PPU. BXSH.93; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 27, Y VIERNES 28 DE DICIEMBRE.
COMISION 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
CORREO: [email protected]
24-26-27-28 dic.- F. Fuentes
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 2018, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 353. SAN FERNANDO
CAUSAS: "SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOVILES DE LA FUENTE LTDA. con DIAZ SOLORZA ALDO", Rol C-2534-2018 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO;
ESPECIE A REMATAR: AUTOMOVIL MARCA MAZDA MODELO 323 1.6 AÑO 2000, PPU. TD.2898-2, CHOCADO, NO FUNCIONA.
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 2018, 12,30 HORA
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA: "AYALA con VALDIVIA", Rol 653-2016 LP JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO;
ESPECIES A REMATAR: AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO TIIDA 1.6, AÑO 2011, PPU. BXSH.93; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 27, Y VIERNES 28 DE DICIEMBRE.
COMISION 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
CORREO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
24-26-27-28 dic.- F. Fuentes