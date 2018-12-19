GRAN REMATE DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 12,00 HORAS
EN CALLE CARDENAL CARO AL LLEGAR A BDO. OHIGGINS
(LADO ORIENTE SERVICENTRO)
POR ORDEN DE MANDANTE Y POR RENOVACIÓN DE STOCK, REMATARE AL MEJOR POSTOR, MÁS DE 2.000 REPUESTOS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS MARCAS CHEVROLET, PEUGEOT, RENAULT, CHRYSLER, CITROEN, DAEWOO, FIAT, NISSAN, MITSUBISHI, TATA Y SSANGYONG, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: METALES DE BANCADA, JUEGOS DE ANILLOS, RODAMIENTOS, RETENES, ANILLOS, METALES DE BIELA, CORREAS DE DISTRIBUCIÓN, TENSORES, VALVULAS DE ADMISIÓN, SOLENOIDES, EMPAQUETADURAS, TERMINALES DE DIRECCIÓN, CAJAS AUXILIAR DIRECCIÓN, TAPA DISTRIBUIDOR, PASADORES, VÁLVULAS DE ADMISIÓN, TAPONES RADIADOR, VARILLAS DE ACEITE, CILINDROS DE FRENO, MANILLAS DE PUERTA INTERIOR, MOTORES LIMPIAPARABRISAS, INYECTORES, CARBONES MOTOR DE PARTIDA, INTERRUPTORES ALZAVIDRIOS, FILTROS DE BENCINA Y PETRÓLEO, PASTILLAS DE FRENO, CHAPA DE LUCES, REGULADORES DE VOLTAJE, SOPORTES BARRA ESTABILIZADFORA, FILTROS DE AIRE, CRUCETAS CARDAN, CAJAS PORTABATERIAS, PLUMILLAS, BUJIAS, JUEGOS DE CARBONES, PERNOS DE RUEDA, SILVIN HALOGENO, TERMOSTATOS MOTOR, CIRCUITOS ELÉCTRICOS, NEBLINEROS, PIOLAS FERENO DE MANO, MANGUERAS PRESIÓN DIRECCIÓN, PIOLAS CUENTAKILOMENTRO, GUARDABARROS, LIQUIDO DE REFRIGERACIÓN, BRAZO OSCILANTE, CERRADURA DE PUERTAS, BOMBA SERVO DIRECCIÓN, RADIADORES, CHAPAS DE CONTACTO, HOMOCINETICAS, CAJAS PORTAFUSIBLES, CARTER, TAPAS RUEDA, PRENSA EMBRAGUE, ESPEJOS INTERIOR, VELOCIMETROS, TACOMETROS, ENCENDEDORES, FOCOS, REPARACIÓN CALIPER, Y OTROS DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 20 Y VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 10,00 A 13,00 Y DE 15,00 A 19 HORAS.
COMISIÓN: 12%.
FORMA DE PAGO: CONTADO EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 992437687
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CORREO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
19-20-21 dic.- F. Fuentes