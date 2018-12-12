REMATE JUDICIAL

SABADO 15 DE DICIEMBRE DE 2018, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA: "BANCO SANTANDER con RODRIGUEZ DURAN MARÍA PILAR, Rol C-522-2017 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "AYALA con VALDIVIA", Rol 653-2016 LP JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO; "A.F.P. PROVIDA S.A. con ANDES CONSTRUCCIONES LTDA", R.IT. P-30-2015 JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: CAMIONETA MARCA SSANGYONG MODELO ACTYION SPPORT 2.0 AÑO 2010, D. CAB, DIESEL, 23.000 KMTS. PPU. BZVG.17; AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO TIIDA 1.6, AÑO 2011, PPU. BXSH.93; BICICLETA; CINTURONES; BILLETERAS; BOLSOS; MOCHILAS NIÑO; CALCETAS; ANILLOS; CADENAS; PULSERAS; AROS; PENDRIVES; ESTUCHAS; COLES PARA EL PELO; COSMETIQUEROS Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: MIERCOLES 12, JUEVES 13, Y VIERNES 14 DE DICIEMBRE.
COMISION 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
CORREO: [email protected]
NOTA IMPORTANTE: REMATE DERECHOS DE AGUA ORDENADO POR TESORERIA GENERAL, A EFECTUARSE EL MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 12,00 HORAS EN PRIMER JUZGADO DE SAN FERNANDO.
12-13-15 dic.- F. Fuentes
SABADO 15 DE DICIEMBRE DE 2018, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA: "BANCO SANTANDER con RODRIGUEZ DURAN MARÍA PILAR, Rol C-522-2017 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "AYALA con VALDIVIA", Rol 653-2016 LP JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO; "A.F.P. PROVIDA S.A. con ANDES CONSTRUCCIONES LTDA", R.IT. P-30-2015 JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: CAMIONETA MARCA SSANGYONG MODELO ACTYION SPPORT 2.0 AÑO 2010, D. CAB, DIESEL, 23.000 KMTS. PPU. BZVG.17; AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO TIIDA 1.6, AÑO 2011, PPU. BXSH.93; BICICLETA; CINTURONES; BILLETERAS; BOLSOS; MOCHILAS NIÑO; CALCETAS; ANILLOS; CADENAS; PULSERAS; AROS; PENDRIVES; ESTUCHAS; COLES PARA EL PELO; COSMETIQUEROS Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: MIERCOLES 12, JUEVES 13, Y VIERNES 14 DE DICIEMBRE.
COMISION 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
CORREO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
NOTA IMPORTANTE: REMATE DERECHOS DE AGUA ORDENADO POR TESORERIA GENERAL, A EFECTUARSE EL MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 12,00 HORAS EN PRIMER JUZGADO DE SAN FERNANDO.
12-13-15 dic.- F. Fuentes