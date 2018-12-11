REMATE JUDICIAL

MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2018, 10,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSA; "BANCO SANTANDER con NUÑEZ, Rol C-22822-2015 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA.
ESPECIES A REMATAR: LCD SAMSUNG 42", RACK MADERA CON 1 PUERTA, MESA DE CENTRO COLOR CAFÉ, SOFA DOS CUERPOS TAPIZ BLANCO, LIVING MODULAR TAPIZ GENERO COLOR BEIGE, LAMPARA DE PIE COLOR NEGRO, LCD MARCA RECCO 32", LCD AOC 32", CAJONERA MADERA 5 CAJONES, LAVADORA AUTOMATICA SAMSUNG Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 6, VIERNES 7 Y LUNES 10 DE DICIEMBRE.
COMISION 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
CORREO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
NOTA IMPORTANTE: REMATE DERECHOS DE AGUA ORDENADO POR TESORERIA GENERAL, A EFECTUARSE EL LUNES 10 DE DICIEMBRE EN JUZGADO DE PERALILLO Y MARTES 18 DE DIC IEMBRE DE 2018 A LAS 12,00 HORAS EN PRIMER JUZGADO DE SAN FERNANDO.
5-6-7-11 dic.- F. Fuentes