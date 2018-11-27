REMATE VOLUNTARIO

SÁBADO 01 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 12,00 HORAS
EN CALLE CARDENAL CARO N° 646. SAN FERNANDO
(EDIFICIO PLAZA CENTRO, INTERIOR)
POR ORDEN DE MANDANTE Y POR CIERRE DE CONSULTA MÉDICA, REMATARE AL MEJOR POSTOR, MOBILIARIO DE OFICINA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: EQUIPO DE RAYOS X FUNCIONANDO, REVELADORA DE RADIOGRAFIAS, PODOSCOPIOS, MÁQUINA ULTRASONIDO, ESCRITORIOS EJECUTIVOS, ESCRITORIOS PARA SECRETARIA, SILLONES PARA ESCRITORIO, SILLAS PARA SECRETARIA, BANCAS PARA SALA DE ESPERA PARA CINCO CUATRO Y TRES ASIENTOS, BIBLIOTECAS DE DOS CUERPOS CON DOS Y TRES CORREDERAS, CAMILLAS DE METAL TAPIZ TEVINIL, SILLAS SE OFICINA TAPIZ LANILLA, MEGATOSCOPIOS, BALANZAS, MESAS PARA COMPUTADOR, LIBROS DE MEDICINA, THERMOS DE 15 LITROS MARCA TROTTER, 2 MÓDULOS CON PUERTAS DE CORREDERA, KARDEX DE MADERA DE 3 CAJONES, MUEBLES ARCHIVO DE MELAMINA, EQUIPO DE HIDROTERAPIA ACERO INOXIDABLE, VENTILADOR PEDESTAL, BASUREROS PLÁSTICOS Y DE MADERA, ESCABELES DE 3 PELDAÑOS, PORTATOALLAS DE PAPEL, SIERRA PARA CORTAR YESO, LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE DOBLE CON MUEBLE, Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 28 A VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 10,00 A 13,30 Y DE 16,00 A 20 HORAS.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO.
FORMA DE PAGO: CONTADO EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 992437687
CORREO: [email protected]
27-28-29-30 nov.- 1 dic.- F. Fuentes
SÁBADO 01 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 12,00 HORAS
EN CALLE CARDENAL CARO N° 646. SAN FERNANDO
(EDIFICIO PLAZA CENTRO, INTERIOR)
POR ORDEN DE MANDANTE Y POR CIERRE DE CONSULTA MÉDICA, REMATARE AL MEJOR POSTOR, MOBILIARIO DE OFICINA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: EQUIPO DE RAYOS X FUNCIONANDO, REVELADORA DE RADIOGRAFIAS, PODOSCOPIOS, MÁQUINA ULTRASONIDO, ESCRITORIOS EJECUTIVOS, ESCRITORIOS PARA SECRETARIA, SILLONES PARA ESCRITORIO, SILLAS PARA SECRETARIA, BANCAS PARA SALA DE ESPERA PARA CINCO CUATRO Y TRES ASIENTOS, BIBLIOTECAS DE DOS CUERPOS CON DOS Y TRES CORREDERAS, CAMILLAS DE METAL TAPIZ TEVINIL, SILLAS SE OFICINA TAPIZ LANILLA, MEGATOSCOPIOS, BALANZAS, MESAS PARA COMPUTADOR, LIBROS DE MEDICINA, THERMOS DE 15 LITROS MARCA TROTTER, 2 MÓDULOS CON PUERTAS DE CORREDERA, KARDEX DE MADERA DE 3 CAJONES, MUEBLES ARCHIVO DE MELAMINA, EQUIPO DE HIDROTERAPIA ACERO INOXIDABLE, VENTILADOR PEDESTAL, BASUREROS PLÁSTICOS Y DE MADERA, ESCABELES DE 3 PELDAÑOS, PORTATOALLAS DE PAPEL, SIERRA PARA CORTAR YESO, LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE DOBLE CON MUEBLE, Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 28 A VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 10,00 A 13,30 Y DE 16,00 A 20 HORAS.
COMISIÓN: 12% IMPUESTO INCLUIDO.
FORMA DE PAGO: CONTADO EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO. REG. 456
CELULAR: 992437687
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27-28-29-30 nov.- 1 dic.- F. Fuentes