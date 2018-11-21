SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO.
LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. DEUDOR: CONSUELO ROCIO RÍOS GÁLVEZ. CAUSA ROL C-1.013-2017, SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO. LIQUIDADOR CONCURSAL: MARIO VARGAS DURANDI. SIN VALOR MINIMO
ESPECIES A REMATAR: 1 SOFA MODULAR MARCA MARQUIS, COLOR CAFÉ; 1 MESA DE CENTRO COLOR CAFÉ; 1 TELEVISOR MARCA LGT 27"; 1 RACK PARA TELEVISOR; 1 COMEDOR OVALADO CON EXTENSIÓN, CON 6 SILLAS; 1 REFRIGERADOR MARCA FENSA MODELO CÓNSUL; 1 MICROONDAS MARCA LG COLOR BLANCO; 1 TELEVISOR LCD MARCA SONY 42"; 1 MUEBLE MODULAR TIPO BIBLIOTECA DE MADERA NATIVA; 1 BAR COLOR CAFÉ DE MADERA NATIVA; 1 MINICOMPONENTE MARCA PHILIPS
COMISION: 7% MÁS IVA.
PAGO CONTADO EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA
A LA VISTA: JUEVES 8 Y VIERNES 9 DE NOVIEMBRE.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO CONCURSAL
CELULAR: 992437687.
21 nov.- F. Fuentes
REMATE CONCURSAL
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