REMATE JUDICIAL

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "COMERCIAL ANTIVERO LTDA. con FARIA" Rol C-1416-2017 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "LAMOLIATTE LUIS con SOCIEDAD AGRÍCOLA AYALAS E HIJOS LTDA.", Rol C-956-2016, "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE con MENESES VIEDMA", Rol E-558-2018 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "A.F.P. PROVIDA S.A. con ANDES CONSTRUCCIONES LTDA." RIT P-30-2015 PRIMER JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: 2 MESAS CUADRADAS CUB. MARMOL; TELEVISOR 32" MARCA NEX; TELEVISOR 32" MARCA SAMSUNG; LCD SAMSUNG 55"; LIVING COMPUESTO DE SOFA Y 2 SILLONES TAPIZ TEVINIL NEGRO BUEN ESTADO; LCD MARCA SONY 48", LAVADORA LG 6,5 KGRS, LAVADORA LG 6 KGRS, 3 PESAS ELECTRONICAS PARTA 15 KGRS.; CONSERVADORA 400 LTS. SIN MARCA; CORTADORA DE CECINAS MARCA FIA; BALANZA ELÉCTRICA MARCA G Y B PARA 100 KGRS.; 8 CARROS CON BANDEJAS PARA PAN; 1 CAJA REGISTRADORA MARCA CASIO; VITRINA REFRIGERADA PARA HELADOS CON 2 PUERTAS CORREDERA; BATIDORA INDUSTRIAL PARA MASA COLOR BLANCO; SOBADORA INDUSTRIAL PARA MASA; TELEVISOR SONY BRAVIA 42"; EQUIPO DE MÚSICA SONY MODELO GENEZI; VENTILADORES DE PEDESTAL; ESCRITORIOS Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 22, JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE NOVIEMBRE.
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
CORREO: [email protected]
REMATE DERECHOS DE AGUA ORDENADO POR TESORERIA GENERAL, A EFECTUARSE EL MARTES 18 DE DIC IEMBRE DE 2018 A LAS 12,00 HORAS EN PRIMER JUZGADO DE SAN FERNANDO.
21-22-23 nov.- F. Fuentes
SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "COMERCIAL ANTIVERO LTDA. con FARIA" Rol C-1416-2017 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "LAMOLIATTE LUIS con SOCIEDAD AGRÍCOLA AYALAS E HIJOS LTDA.", Rol C-956-2016, "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE con MENESES VIEDMA", Rol E-558-2018 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "A.F.P. PROVIDA S.A. con ANDES CONSTRUCCIONES LTDA." RIT P-30-2015 PRIMER JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: 2 MESAS CUADRADAS CUB. MARMOL; TELEVISOR 32" MARCA NEX; TELEVISOR 32" MARCA SAMSUNG; LCD SAMSUNG 55"; LIVING COMPUESTO DE SOFA Y 2 SILLONES TAPIZ TEVINIL NEGRO BUEN ESTADO; LCD MARCA SONY 48", LAVADORA LG 6,5 KGRS, LAVADORA LG 6 KGRS, 3 PESAS ELECTRONICAS PARTA 15 KGRS.; CONSERVADORA 400 LTS. SIN MARCA; CORTADORA DE CECINAS MARCA FIA; BALANZA ELÉCTRICA MARCA G Y B PARA 100 KGRS.; 8 CARROS CON BANDEJAS PARA PAN; 1 CAJA REGISTRADORA MARCA CASIO; VITRINA REFRIGERADA PARA HELADOS CON 2 PUERTAS CORREDERA; BATIDORA INDUSTRIAL PARA MASA COLOR BLANCO; SOBADORA INDUSTRIAL PARA MASA; TELEVISOR SONY BRAVIA 42"; EQUIPO DE MÚSICA SONY MODELO GENEZI; VENTILADORES DE PEDESTAL; ESCRITORIOS Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: MIÉRCOLES 22, JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE NOVIEMBRE.
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
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CELULAR 992437687.
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21-22-23 nov.- F. Fuentes