REMATE JUDICIAL

Ante Segundo Juzgado Civil San Fernando, se subastará, como un solo todo, los siguientes inmuebles: a) el inmueble denominado Lote 2-C, de la subdivisión del Lote 2 de aquellos en que se subdividió la Parcela No. 51 del Proyecto de Parcelación "Chorrillos", de la comuna de San Fernando. Este Lote 2-C, según plano que se archivó en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando el año 2.005 con el No. 573, tiene una superficie de 1 hectáreas y los siguientes deslindes: Norte, con lote 2-A y con lote 2-B en 116 metros; Sur, con parcela 52 en 119 metros; Oriente, con parcela 50 en 87,5 metros; y, Poniente, con lote 2 en 89 metros. Su título de dominio lo constituye la inscripción de fojas 1.552 No. 2705 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2.005. La propiedad figura signada con el rol de avalúo No. 242-179 de la comuna de San Fernando.- Y, b) derechos de aprovechamiento de aguas sobre un total de 16,69 acciones de Aguas del Canal El Tambo y 1,139 acciones de aguas del Canal Trapiche-Cañadilla y que riegan al Lote Dos-C de la subdivisión del Lote Dos de aquellos en que se dividió la Parcela No. 51 del Proyecto de Parcelación Chorrillos de la comuna de San Fernando. Su título de dominio lo constituye la inscripción de fojas 242 No. 391 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2.015.-

Mínimo para las posturas: $439.354.696.-

Garantía: 10% del mínimo fijado para las posturas mediante vale vista bancario a la orden del Tribunal.-

Forma de pago: al contado, dentro de diez días hábiles contados desde subasta.-

Fecha: 05 de Diciembre de 2.018, a las 12.00 horas.-

Mayores antecedentes causa sobre Juicio Ejecutivo, Rol 1.295-2.016, caratulada "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile con Harmsworth y otra".-

XIMENA GUZMAN TORRES

SECRETARIA SUBROGANTE

15-16-20-21 nov.- A. Rubio