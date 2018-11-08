REMATE JUDICIAL

SABADO 10 DE NOVIEMBRE DE 2018, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con PIÑA", Rol C-22.467-2016 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA; P-30-2015 PRIMER JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL SANTA CRUZ; ROLES 9291-2018, 8426-2018, 10918-2018, 10926-2018, 11302-2018, 11303-2018, 11304-2018 Y 11305-2018 JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA GREAT WALL, MODELO FLORID CROSS 1.5 AÑO 2011, PPU. CVKC.81; AUTOMÓVIL MARCA KIA MOTORS MODELO CERATO EX 1.6 AÑO 2008, PPU. BRLY.27; TELEVISOR PLASMA MARCA SONY 42"; EQUIPO MÚSICA MARCA SONY MODELO GENEZI 2 PARLANTES; BICICLETA MARCA KONA MODELO MONTAÑESA COLOR BLANCO ARO 26; NOTEBOX MARCA HP COLOR GRIS, MONEDEROS; BILLETERAS; CARTERAS; PRESTOBARBAS, CINTURONES; PULSERAS; ANILLOS; MUEBLES DE COCINA; LAVAPLATOS; CLOSET; ESCRITORIOS; COCHE DE PASEO; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 8 Y VIERNES 9 DE NOVIEMBRE.
COMISION 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
CORREO: [email protected]
7-8-9 nov.- F. Fuentes
SABADO 10 DE NOVIEMBRE DE 2018, 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con PIÑA", Rol C-22.467-2016 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA; P-30-2015 PRIMER JUZGADO DE LETRAS Y COBRANZA LABORAL SANTA CRUZ; ROLES 9291-2018, 8426-2018, 10918-2018, 10926-2018, 11302-2018, 11303-2018, 11304-2018 Y 11305-2018 JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SAN FERNANDO.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA GREAT WALL, MODELO FLORID CROSS 1.5 AÑO 2011, PPU. CVKC.81; AUTOMÓVIL MARCA KIA MOTORS MODELO CERATO EX 1.6 AÑO 2008, PPU. BRLY.27; TELEVISOR PLASMA MARCA SONY 42"; EQUIPO MÚSICA MARCA SONY MODELO GENEZI 2 PARLANTES; BICICLETA MARCA KONA MODELO MONTAÑESA COLOR BLANCO ARO 26; NOTEBOX MARCA HP COLOR GRIS, MONEDEROS; BILLETERAS; CARTERAS; PRESTOBARBAS, CINTURONES; PULSERAS; ANILLOS; MUEBLES DE COCINA; LAVAPLATOS; CLOSET; ESCRITORIOS; COCHE DE PASEO; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 8 Y VIERNES 9 DE NOVIEMBRE.
COMISION 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
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7-8-9 nov.- F. Fuentes