SABADO 10 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 12,00 HORAS. EN CALLE VALDIVIA 333. SAN FERNANDO.
LIQUIDACION VOLUNTARIA. DEUDOR: VIVIANA VIRGINIA MUÑOZ GUERRERO. CAUSA ROL C-1.491-2018 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO. LIQUIDADOR CONCURSAL: DANIELA PAZ VALDEVENITO MONTENEGRO.
ESPECIES A REMATAR: 2 LCD MARCA RCA 24"1 LED IRT 24", COMEDOR CON 6 SILLAS, LIVING PLUMA COLOR VERDE, ESCRITORIO CON FIERRO, ESCRITORIO COMPUTADOR, JUGUERA ELECTRON, MESA DE CENTRO DE MADERA, LAVADORA FENSA COLOR GRIS, MUEBLE BLANCO 1 PUERTA.
COMISION: 7% MAS IVA.
PAGO CONTADO.
A LA VISTA: JUEVES 8 Y VIERNES 9 DE NOVIEMBRE.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO CONCURSAL
CELULAR: 992437687.
7 nov.- F. Fuentes
REMATE CONCURSAL
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