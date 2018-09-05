ASOCIACIÓN DE CANALISTAS LA PALMA Y COMUNERA LOS PALACIOS DE SAN FERNANDO
CITA A REUNIÓN GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EL DÍA JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 17.00 HORAS PRIMERA CITACIÓN Y EL MISMO DÍA A LAS 17.30 HORAS, 2DA. CITACIÓN, EN LA BODEGA DE DON JUAN MULLER UBICADA EN CALLE MANUEL RODRÍGUEZ FRENTE A POBLACIÓN EL ALAMO, SAN FERNANDO.
TABLA
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- RENDICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS
- PRESUPUESTO PARA LA PRESENTE TEMPORADA
- VARIOS.
PRESIDENTE
SAN FERNANDO, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
5 sept.- E. Muñoz
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