ASOCIACIÓN DE AGUAS CANAL LA RAMADA DE SAN FERNANDO
CITA A REUNIÓN GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EL DÍA JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 14.30 HORAS PRIMERA CITACIÓN Y EL MISMO DÍA A LAS 15.00 HORAS, 2DA. CITACIÓN, EN LA SEDE DEL CLUB DEPORTIVO LA RAMADA.
TABLA
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- RENDICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS
- ELECCIÓN DE DIRECTORIO
- PRESUPUESTO PARA LA PRESENTE TEMPORADA
- VARIOS.
PRESIDENTE
SAN FERNANDO, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
5 sept.- E. Muñoz
2 col.-
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