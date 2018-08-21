REMATE JUDICIAL

VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018, 12,00 HORAS
EN PALMILLA CAMINO A PICHILEMU FRENTE CRUCE BARRIALES
(AL FINAL VIÑA ESTAMPA A LA IZQUIERDA 60 METROS)
CAUSA: DEMANDANTE: VIÑA SIEGEL S.A., DEMANDADO: KUPAL WINES LTDA., ROL E-273-2018. JUZGADO DE PERALILLO.
EN BODEGAS DEL DEMANDANTE VIÑA SIEGEL, SE REMATARA: 2.900 LTS. VINO TINTO KUPAL, 39.000 LITROS VINO MERLOT 2016; VINOS EMBOTELLADOS SIN ETIQUETA, TOTAL 19.375 BOTELLAS VARIEDADES CHARDONAY 2014, SAUVIGNON BLANC 2015, CABERNET SAUVIGNON/SYRAH 2014, CABERNET MERLOT SYRAH 2014, CABERNET SAUVIGNON BLANC 2015, CABERNET SAUVIGNON 2013, MERLOT 2014, CHARDONAY 2015, SAUVIGNON BLANC 2013, CARMENERE 2013, ENSAMBLAJE MEZCLA 2014, CABERNET SAUVIGNON SYRAH 2013, Y OTROS. INSUMOS: 6319 ENVASES (BOTELLAS), TAPAS Y CORCHOS, CAPSULAS, CAJAS DE CARTÓN, TABIQUES, ETIQUETAS, CONTRA ETIQUETAS, CINTAS DE EMBALAJE SCOTCH).
INTERESADOS SOLICITAR COPIA INVENTARIO A CORREO ELECTRÓNICO.
A LA VISTA: JUEVES 23 DE 10,00 A 12,30 HORAS Y DE 14,00 A 17,30HORAS; VIERNES 24, DE 10,00 A HORA REMATE.
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
CORREO: [email protected]
21-22-23 ago.- F. Fuentes
VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018, 12,00 HORAS
EN PALMILLA CAMINO A PICHILEMU FRENTE CRUCE BARRIALES
(AL FINAL VIÑA ESTAMPA A LA IZQUIERDA 60 METROS)
CAUSA: DEMANDANTE: VIÑA SIEGEL S.A., DEMANDADO: KUPAL WINES LTDA., ROL E-273-2018. JUZGADO DE PERALILLO.
EN BODEGAS DEL DEMANDANTE VIÑA SIEGEL, SE REMATARA: 2.900 LTS. VINO TINTO KUPAL, 39.000 LITROS VINO MERLOT 2016; VINOS EMBOTELLADOS SIN ETIQUETA, TOTAL 19.375 BOTELLAS VARIEDADES CHARDONAY 2014, SAUVIGNON BLANC 2015, CABERNET SAUVIGNON/SYRAH 2014, CABERNET MERLOT SYRAH 2014, CABERNET SAUVIGNON BLANC 2015, CABERNET SAUVIGNON 2013, MERLOT 2014, CHARDONAY 2015, SAUVIGNON BLANC 2013, CARMENERE 2013, ENSAMBLAJE MEZCLA 2014, CABERNET SAUVIGNON SYRAH 2013, Y OTROS. INSUMOS: 6319 ENVASES (BOTELLAS), TAPAS Y CORCHOS, CAPSULAS, CAJAS DE CARTÓN, TABIQUES, ETIQUETAS, CONTRA ETIQUETAS, CINTAS DE EMBALAJE SCOTCH).
INTERESADOS SOLICITAR COPIA INVENTARIO A CORREO ELECTRÓNICO.
A LA VISTA: JUEVES 23 DE 10,00 A 12,30 HORAS Y DE 14,00 A 17,30HORAS; VIERNES 24, DE 10,00 A HORA REMATE.
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687.
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21-22-23 ago.- F. Fuentes