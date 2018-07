REMATE JUDICIAL

Ante Primer Juzgado Civil Curicó, se subastará el Lote 36 de la subdivisión de dos propiedades que actualmente forman un solo todo, ubicadas en Camino Real, comuna de San Fernando. Este lote, según plano que se encuentra archivado en el Conservador de

Bienes Raíces de San Fernando bajo el No. 84 del año 1.998; tiene una superficie de 82,95 metros cuadrados y deslinda: Norte, en 7,90 metros con Pasaje Tres; Sur, en 7,90 metros con lotes 35 y 34; Oriente, en 10,50 metros con lote 37; y, Poniente, en 10,50 metros con pasaje. Su título de dominio lo constituye la inscripción de fojas 1.122 No. 1.355 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2.007.-

Mínimo para las posturas: $7.352.610.-

Garantía: 10% del mínimo fijado para las posturas en vale vista bancario a nombre del Tribunal.-

Forma de pago: al contado, dentro de cinco días contados desde subasta.-

Fecha: 07 de Agosto de 2.018, a las 12.00 horas.-

Mayores antecedentes causa ejecutiva Rol 365-2.018, caratulada "Banco de Crédito e Inversiones con Araya Flores".-

CHRISTIAN OLGUIN OLAVARRIA

SECRETARIO SUBROGANTE

19-20-24-25 jl.- C. Galindo