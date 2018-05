REMATE JUDICIAL

Ante Juez Arbitro Visitación Carrillo Salazar, calle José Castro Patiño 48 Santa Cruz, miércoles 13 junio 2018, 17,30 hrs., se rematará inmueble ubicado en Orilla de Auqunico - Chépica, de 1.380,80 mts2. Inscrito a fs. 14 N° 14 Registro Propiedad C.B.R. Santa Cruz año 2016. Rol avalúo 41-60 comuna Chépica. Mínimo postura $40.000.000. Interesados deberán rendir caución de $4.000.000 hasta las 12 hrs. del día previo al remate. La caución será imputada al entero del precio. Precio remate se pagará al contado dentro de tercero día de verificado el remate. Demás antecedentes expediente juicio arbitral caratulado "Cáceres Durán Juan del C.", Rol 1-2016.

JORGE CARVALLO VELASCO

SECRETARIO

15-16-17 my.- M. C.