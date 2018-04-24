SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2018, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: CAUSAS: "SOCIEDAD DE CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA. con MANRÍQUEZ GONZÁLEZ CARLOS"; "DERCOMAC S.A. con MARIN ESPINOZA ERNESTO", Rol C-1568-2013; DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "MUÑOZ CANALES ESTEBAN con GONZÁLEZ GONZÁLEZ SERGIO", Rol C-814-2017 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A. con LÓPEZ", R.I.T. P-64-2015; A.F.P. PROVIDA S.A con VÁSQUEZ", Rol P-5-2015; "A.F.P. HABITAT S.A. con CUBILLOS", R.I.T. P-148-2011; "A.F.P. HABITAT S.A. con CUBILLOS", R.I.T. P-323-2012 Y "A.F.P. HABITAT S.A. con CUBILLOS", R.I.T. P-312-2012 DEL PRIMER JUZGADO DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: 34 ESCRITORIOS DE MADERA; 43 NOTEBOX DIFERENTES MARCAS; 26 MUEBLES COLGANTES PARA ARCHIVADORES; LOCKER METÁLICOS; 5 VENTILADORES PEDESTAL; 2 ENFRIADORES DE AIRE; JUEGOS DE LIVING; TELEVISORES 21", COMPUTADOR; EQUIPOS DE MÚSICA, IMPRESORAS, MAQUINAS DE EJERCICIOS ELÍPTICA; LCD MARCAS SAMSUNG Y AOC DE32"; REFRIGERADORES; CLOSSET; 2 MAQUINAS DE JUEGO; CORTADORA DE CECINAS; BIBLIOTECAS; COCINA A GAS TROTTER; MOLINILLO MANUAL PARA GRANOS; LAVADORAS; BICICLETAS PARA NIÑO; MICROONDAS; PLAY STATION; CALIFONT; CUNA CON CAJONERA; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 26 Y VIERNES27 DE ABRIL
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687
24-25-26-27 abr.- F. F.
REMATE JUDICIAL
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