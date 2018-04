NOTIFICACION

Segundo Juzgado Civil de San Fernando, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile con Harmsworth y otra, Rol No. 1.295-2.016. EN LO PRINCIPAL: SOLICITA DESIGNACION DE PERITO TASADOR DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS.- OTROSI: SOLICITA NOTIFICACIÓN POR ESTADO DIARIO.- S. J. L. CIVIL.- CRISTIAN GALINDO ZAPATA, por la parte demandante, en los autos sobre Juicio Ejecutivo, caratulados "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile con Harmsworth y otra", Rol No. 1.295-2.016, Cuaderno de Apremio, a Usía respetuosamente digo: Consta en autos que, junto con embargarse el Lote 2-C de la subdivisión del Lote 2 de la subdivisión de la Parcela No. 51 del Proyecto de Parcelación Chorrillos cuyo mínimo para la subasta se fijó con fecha 30 de Enero del año 2.018; también se embargaron los derechos de aprovechamiento de aguas de dominio de la demandada, doña Verónica Patricia Ausset Olea, que se encuentran inscritos a fojas 242 No. 391 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2.005.- Pues bien, con el objeto de fijar el mínimo para las bases de remate de los derechos de aprovechamiento de aguas embargados, vengo en solicitar a Usía se sirva designar un perito tasador con el fin de tasar dichos derechos de aguas.- POR TANTO, Y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 414 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, RUEGO A USIA: Se sirva citar a las partes a un comparendo, con el objeto de designar de consuno un perito tasador de los derechos de aprovechamiento de aguas embargados a la deudora, o de que Usía se sirva nombrarlo en caso de desacuerdo o inasistencia de alguna de las partes, fijándose día y hora al efecto.- OTROSI: El artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, establece la obligación de que todo litigante, debe designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que funcione el Tribunal de Usía.- Esta obligación no ha sido cumplida por el demandado principal, don Dominic Michael Eric Harmsworth, lo que tiene una sanción establecida en la misma disposición citada, cual es, que la forma de notificación de que trata el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, o sea la notificación por el estado diario, se hará extensiva a las resoluciones comprendidas en el artículo 48 del mismo texto legal, esto es a las resoluciones que deben notificarse por cédula respecto de las partes que no hayan hecho la designación a que hace referencia el artículo 49, es decir, la designación de domicilio conocido dentro del territorio jurisdiccional del Tribunal de Usía en su primera presentación.- Por tanto, la sanción implica reemplazar la notificación por cédula por la notificación por el estado diario. Ahora bien, esta sanción en que incurre el litigante que no ha designado domicilio conocido dentro del territorio jurisdiccional del tribunal de Usía en su primera gestión, se produce por el solo ministerio de la ley; no necesita petición de parte, ni menos orden previa del Tribunal, según lo dispone el artículo 53 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil.- En razón de lo anterior, vengo en solicitar a Usía se sirva decretar que la notificación de la audiencia de designación de perito y todas las demás que se dicten en la causa, sean notificadas por el estado diario a don Dominic Michael Eric Harmsworth, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y 53 del Código de Procedimiento Civil.- San Fernando, siete de Marzo de dos mil dieciocho.- A lo principal: vengan las partes a comparendo de designación de perito tasador, a la audiencia del quinto día hábil después de practicada la última notificación, de lunes a viernes a las 09:30 horas, y si recayere en día sábado, al primer día hábil siguiente a las 09:30 horas.- Notifíquese por cédula.- Al otrosí: no ha lugar por improcedente.- San Fernando, veintiséis de Marzo de dos mil dieciocho.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, notifíquese la solicitud de 06 de marzo, folio 16 y resolución que cita a comparendo de designación de perito tasador, de fecha 07 de marzo de 2018, folio 17, a don DOMINIC MICHAEL ERIC HARMSWORTH, rut N° 14.758.115-7, mediante avisos redactados en extractos por la Sra. Secretaria del tribunal o quien la Subrogue. Publíquese por tres veces consecutivas en el Diario Sexta Región de esta ciudad.-

XIMENA GUZMAN TORRES

SECRETARIA SUBROGANTE

17-18-19 abr.- A. R.