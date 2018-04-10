SÁBADO 14 DE ABRIL DE 2018, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "INMOBILIARIA E INVERSIONES NUEVA ALAMEDA LTDA. CON SOCIEDAD COMERCIAL COMERCIALIZADORA REC METALPAS LIMITADA", Rol C-31.130-2017 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA; "SANTANDER CONSUMER con ESPINOZA", Rol E-740-2017 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A. con LÓPEZ", R.I.T. P-64-2015; A.F.P. PROVIDA S.A con VÁSQUEZ", Rol P-5-2015; "A.F.P. HABITAT S.A. con CUBILLOS", R.I.T. P-148-2011; "A.F.P. HABITAT S.A. con CUBILLOS", R.I.T. P-323-2012 Y "A.F.P. HABITAT S.A. con CUBILLOS", R.I.T. P-312-2012 DEL PRIMER JUZGADO DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: CAMIONETA MARCA HAFEI, MODELO MINYI 1.1, AÑO 2014, COLOR BLANCO, INSCRIPCIÓN R.V.M. GJKW.72-K; AUTOMÓVIL MARCA KIA MOTORS, MODELO RIO JB EX 1.4, AÑO 2009, COLOR GRIS MARENGO, INSCRIPCIÓN R.V.M. BZVH.53-1; JUEGO DE COMEDOR; JUEGOS DE LIVING; TELEVISORES 21", COMPUTADOR; EQUIPOS DE MÚSICA, IMPRESORAS, MAQUINAS DE EJERCICIOS ELÍPTICA; LCD MARCA SAMSUNG DE 42"; CLOSET; 2 MAQUINAS DE JUEGO; CORTADORA DE CECINAS; BIBLIOTECAS; COCINA A GAS TROTTER; MOLINILLO MANUAL PARA GRANOS; LAVADORAS; BICICLETAS; CUNA CON CAJONERA; Y OTRAS ESPECIES DE DIFICIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 12 Y VIERNES13 DE ABRIL
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687
CONSULTAR POR REMATE DERECHOS DE AGUA A EFECTUARSE EL 16 DE ABRIL EN SAN FERNANDO Y 17 DE ABRIL EN SANTA CRUZ, POR NO PAGO DE PATENTES.
10-11-12-13 abr.- F.F.
REMATE JUDICIAL
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