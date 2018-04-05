SÁBADO 07DE ABRIL DE 2018, A LAS 12,00 HORAS.
EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "EMISORA DE TARJETAS DE CRÉDITO C&D S.A. con ARIAS", Rol C-1716-2017; "MAQUINARIA SANTA MARTINA LTDA. con CALDERÓN PÉREZ DAVID", Rol C-186-2015 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A. con LÓPEZ", R.I.T. P-64-2015; A.F.P. PROVIDA S.A con VÁSQUEZ", Rol P-5-2015; "A.F.P. HABITAT S.A. con CUBILLOS", R.I.T. P-148-2011; "A.F.P. HABITAT S.A. con CUBILLOS", R.I.T. P-323-2012 Y "A.F.P. HABITAT S.A. con CUBILLOS", R.I.T. P-312-2012 DEL PRIMER JUZGADO DE SANTA CRUZ.
ESPECIES A REMATAR: JUEGO DE COMEDOR; JUEGOS DE LIVING; TELEVISORES 21", COMPUTADOR; EQUIPOS DE MÚSICA, IMPRESORAS, GONDOLA REFRIGERADA, MAQUINAS DE EJERCICIOS ELÍPTICA; REFRIGERADORES MARCAS DAEWOO Y MADEMSA; 2 LCD MARCAS SAMSUNG DE 32" Y 42"; MICROONDAS; SITIAL TALLADO; CLOSSET; GUITARRA; 2 MAQUINAS DE JUEGO; CORTADORA DE CECINAS; BIBLIOTECAS; COCINA A GAS TROTTER; MOLINILLO MANUAL PARA GRANOS; LAVADORAS; CALEFACTOR COMBUSTION LENTA; CONGELADOR SINDELEN, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS; CÓMODA 4 CAJONES; CALIFONT; BICICLETAS; Y OTRAS ESPECIES DE DIFÍCIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE ABRIL
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687
5-6 abr.- F. F.
REMATE JUDICIAL
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