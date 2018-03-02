POR ACUERDO DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL CANAL POBLACIÓN, CITASE A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, LA QUE SE EFECTUARÁ EL DIA SÁBADO 17 DE MARZO DE 2018, EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN EN CALLE DÍAZ BESOAIN Nº 169 SANTA CRUZ, A LAS 12,00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y PARA EL DIA SIGUIENTE DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2018, MISMA HORA Y LUGAR EN SEGUNDA CITACIÓN Y EN ESTE CASO HABRA SALA CON LOS QUE ASISTAN.
TABLA:
1.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y CONCURSOS LEY DE FOMENTO AL RIEGO.
PRESIDENTE
2 mzo.- J. Aranguiz
ASOCIACIÓN DE CANALISAS DEL CANAL POBLACIÓN
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