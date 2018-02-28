CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, HUERFANOS 1409, PISO 2, DÍA 20 DE MARZO DEL 2018 A LAS 15:00 HORAS REMATESE INMUEBLE FUNDO LAS CUMBRES NEVADAS DE SANTA ISABEL, INSCRITO A FS 414 VTA. N° 514 REGISTRO DE PROPIEDAD CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN FERNANDO AÑO 1984. MINIMO POSTURAS $120.000.000 SUBASTADORES DEBERAN ACOMPAÑAR VALE VISTA 10% MINIMO A ORDEN DEL TRIBUNAL, SALDO VALOR REMATE PAGADERO DENTRO DE QUINTO DIA DE EFECTUADA LA SUBASTA. DEMAS BASES Y ANTECEDENTES SECRETARIA TRIBUNAL AUTOS "MULLER CON CANALES Y COMPAÑIA", ROL 1079-1988.
28 feb.- 1-2-6 mzo.- C. Palamara
REMATE
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