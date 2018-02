SOLICITUD REGULARIZACIÓN DERECHOS DE APROVECHAMIENTO AGUAS SUPERFICIALES

HILDA DIANA LOAYZA LUENGO, C.I. N° 8.166.898-1; LILIANA PATRICIA LOAYZA LUENGO, C.I. N° 8.068.673-0; LUIS ALBERTO LOAYZA LUENGO, C.I. N° 7.137.267-7; JORGE DANTE LOAYZA LUENGO, C.I. N° 9.174-989-0; SILVIA LORETO LOAYZA LUENGO, C.I. N° 9.565.709-5; MIRZA MARIA LOAYZA LUENGO, C.I. N° 6.077.785-3; DANIEL LOAYZA MARX, C.I. N° 7.908.439-5; ANDREA JESSUNA LOAYZA MARX, C.I. N° 8.952-924-6; INGRID HELENE MARX FILTER, C. I. Extranjeros N° 7.360.505-9; CARLOS ENRIQUE BRATZ CABEZAS, C.I. N° 9.166.955-2, en virtud de artículo 2° transitorio Código de Aguas, solicitan regularizar derecho de aprovechamiento no inscrito, consuntivo, caudal de 48 litros por segundo, ejercicio permanente y continuo, aguas superficiales y corrientes del Estero Pumavida o Puquillay, extraídas por Canal El Peumo, localizado en comuna Placilla, Provincia Colchagua, Región del O´Higgins. Las aguas se captan gravitacionalmente desde la sub cuenca Río Tinguiririca de la Cuenca Río Rapel en coordenada U.T.M. (m) Norte: 6.163.756 y Este: 306.042, Dátum WGS 84, HUSO 19, comuna de Placilla, Provincia de Colchagua, Región de Libertador General Bernardo O´Higgins, para regar propiedad ubicada en La Dehesa, comuna Placilla, Provincia Colchagua, que es parte del Ex Fundo Tacna, denominada Lote A, rol de avalúos 61-26, comuna de Placilla, Región de O´Higgins.

15 feb.- M. Paz Moraga