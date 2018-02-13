MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018, 19,00 HORAS (7,00 P.M.) EN CALLE VALDIVIA N° 333. SAN FERNANDO
CAUSAS: "BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. con PARADA", Rol C-594-2017 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; "EMISORA DE TARJETAS DE CRÉDITO C&D S.A. con CABELLO", Rol C-647-2017; "EMISORA DE TARJETAS DE CRÉDITO C&D S.A. con IBARRA", Rol C-1172-2017 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FERNANDO; Y "BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con NILO", Rol C-20.120-2016 DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE RANCAGUA.
ESPECIES A REMATAR: AUTOMÓVIL MARCA KIA MOTORS MODELO morning 1.2 AÑO 2014, COLOR NEGRO INSCRIPCIÓN R.V.M. GJKV-22-1; STATION WAGON MARCA NISSAN AÑO 2003, MODELO PATHFINDER LUX 3,5 AUTOMÁTICO, INSCRIPCIÓN R.V.M. VG.9061-K; STATIO WAGON MARCA FORD MODELO EXPLORER XLT, AÑO 1995, AUTOMÁTICO, INSCRIPCIÓN R.V.M. NH5135; JUEGOS DE LIVING; TELEVISORES 21", COMPUTADOR; EQUIPOS DE MÚSICA, IMPRESORAS, GONDOLA REFRIGERADA, MÁQUINAS DE EJERCICIOS ELÍPTICA; REFRIGERADORES MARCA ELECTROLUX, FENSA, MADEMSA; 2 LCD MARCAS SAMSUNG DE 42" Y 50"; MICROONDAS; LAVADORAS; FUTON; CALIFONT;2 MUEBLES ESQUINEROS BICICLETAS; Y OTRAS ESPECIES DE DIFÍCIL DETALLE.
A LA VISTA: LUNES 12 Y MARTES 13 DE ENERO
COMISIÓN 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PAGO CONTADO: VALE VISTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO JUDICIAL Y CONCURSAL
CELULAR 992437687
13-14 feb.-
REMATE JUDICIAL
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