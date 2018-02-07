REMATE VOLUNTARIO

DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 12.00 HORAS
EN VILLA SANTA LAURA N° 6 EL PORVENIR.- CHIMBARONGO
POR ORDEN DE DOÑA GLADYS MARTÍNEZ Y POR CAMBIO DE RESIDENCIA, REMATARE VARIADO MENAJE DE CASA ENTRE LOS QUE SE DESTACAN: SOFA DE 3 CUERPOS TAPIZ CUERO; 2 LCD DE 32 PULGADAS; BIBLIOTECA DE 2 CUERPOS; COMEDOR CON SEIS SILLAS DOS SITIALES; MESAS DE CENTRO; LÁMPARAS DE COLGAR; ALFOMBRAS; JUEGO DE DORMITORIO TALLADO COMPUESTO DE MARQUESA DE 2 PLAZAS, DOS VELADORES, 1 SILLÓN, HORCÓN; MESA REDONDA TALLADA CON 2 SILLAS; COCINA A GAS 4 PLATOS Y HORNO, MUEBLES DE COCINA, HORNO ELÉCTRICO; JUEGO DE TERRAZA CON MESA CUBIERTA DE VIDRIO Y 4 SILLONES; CAJONERAS, BAUL ANTIGUO; VELADORES, MARQUESAS COMPLETAS DE 11/2 PLAZA; ESPEJOS MURALES; 1 MESITA DE ARRIMO; TROFEOS DE BRONCE; CALEFACTOR ELÉCTRICO; ROPERO 1 PUERTA; VENTILADOR DE PEDESTAL; PAILA DE COBRE; LÁMPARAS A PARAFINA ANTIGUAS; HERRAMIENTAS DE JARDÍN; AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET MODELO CORSA AÑO 2003, PPU. XA8844; Y OTRAS ESPECIES DE DIFÍCIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES Y VIERNES DE 16 A 20 HORAS. SÁBADO DE 10.00 A 20 HORAS
COMISION: 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PLAZO PARA RETIRAR: SOLAMENTE EL DOMINGO 11 DESPUÉS TERMINO REMATE Y HASTA LAS 21.OO HORAS.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO
CELULAR: 992437687
CORREO:[email protected]
7-8-9 feb.- F. Fuentes
DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 12.00 HORAS
EN VILLA SANTA LAURA N° 6 EL PORVENIR.- CHIMBARONGO
POR ORDEN DE DOÑA GLADYS MARTÍNEZ Y POR CAMBIO DE RESIDENCIA, REMATARE VARIADO MENAJE DE CASA ENTRE LOS QUE SE DESTACAN: SOFA DE 3 CUERPOS TAPIZ CUERO; 2 LCD DE 32 PULGADAS; BIBLIOTECA DE 2 CUERPOS; COMEDOR CON SEIS SILLAS DOS SITIALES; MESAS DE CENTRO; LÁMPARAS DE COLGAR; ALFOMBRAS; JUEGO DE DORMITORIO TALLADO COMPUESTO DE MARQUESA DE 2 PLAZAS, DOS VELADORES, 1 SILLÓN, HORCÓN; MESA REDONDA TALLADA CON 2 SILLAS; COCINA A GAS 4 PLATOS Y HORNO, MUEBLES DE COCINA, HORNO ELÉCTRICO; JUEGO DE TERRAZA CON MESA CUBIERTA DE VIDRIO Y 4 SILLONES; CAJONERAS, BAUL ANTIGUO; VELADORES, MARQUESAS COMPLETAS DE 11/2 PLAZA; ESPEJOS MURALES; 1 MESITA DE ARRIMO; TROFEOS DE BRONCE; CALEFACTOR ELÉCTRICO; ROPERO 1 PUERTA; VENTILADOR DE PEDESTAL; PAILA DE COBRE; LÁMPARAS A PARAFINA ANTIGUAS; HERRAMIENTAS DE JARDÍN; AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET MODELO CORSA AÑO 2003, PPU. XA8844; Y OTRAS ESPECIES DE DIFÍCIL DETALLE.
A LA VISTA: JUEVES Y VIERNES DE 16 A 20 HORAS. SÁBADO DE 10.00 A 20 HORAS
COMISION: 12% IMPUESTO INCLUIDO.
PLAZO PARA RETIRAR: SOLAMENTE EL DOMINGO 11 DESPUÉS TERMINO REMATE Y HASTA LAS 21.OO HORAS.
FRANCISCO JAVIER H. FUENTES MORALES
MARTILLERO PÚBLICO
CELULAR: 992437687
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7-8-9 feb.- F. Fuentes